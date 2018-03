Stiri pe aceeasi tema

- Sapte din 10 angajati sunt mai fericiti la munca decat acasa, arata cel mai recent studiu facut de Reveal Marketing Research cu ocazia Zilei Internationale a Fericirii. In acelasi timp, sase din 10 romani se declara cu adevarat fericit, noteaza acelasi studiu.

- Fiscul va trimite in a doua jumatate a acestui an decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018. „Exista multi…

- Cei mai importanti scriitori romani, Mircea Cartarescu, Norman Manea, Ana Blandiana, Matei Visniec, George Banu, Catalin Florescu, Robert Serban, sunt prezenti, in aceasta saptamana, cu cele mai recente titluri traduse in germana si franceza la saloanele de carte de la Leipzig si Paris.

- Suma pe care ANAF ar putea-o colecta astfel se ridica cel puțin la cateva sute de milioane de lei, in contextul in care anul trecut au fost trimise impunerile pentru plata CASS abia pentru anul 2012, astfel incat datoriile sa nu se prescrie, scrie profit.ro. In cazul in care ANAF va emite…

- Respinsa de Senat anul trecut, Ordonanța de Urgența nr. 53/2017 a fost adoptata azi de deputați, cu o serie de completari, care prevad plafonari ale unor amenzi și clarificari utile pentru evidența orelor de lucru.

- Aproape 1 din 4 angajatori romani intenționeaza sa-și creasca numarul total de angajați in intervalul aprilie – iunie 2018 și doar 7% preconizeaza reduceri de personal, potrivit celei mai recente ediții a studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forța de Munca.Cu toate acestea, Previziunea…

- Ministerul Finanțelor Publice va prezenta Guvernului in aceasta saptamana Ordonanța de Urgența care va legifera declarația unica. Aceasta comaseaza șapte formulare referitoare la veniturile realizate de persoane fizice.

- ZILE LIBERE 2018: Doua minivacante pentru romani. Cate libere se anunta de Paste si 1 Mai Salariații de la stat și cei din mediul privat s-ar putea bucura de o minivacanța de patru zile cu ocazia Paștelui. Prima și a doua zi de Paște sunt zile nelucratoare de sarbatoare legala in care salariații primesc…

- Seful Statului Major al Fortelor Terestre, general-maior Ovidiu-Liviu Uifaleanu, si loctiitorul sefului Departamentului pentru armamente, general de brigada Ionel Lotan, se afla in perioada 5 - 9 martie in SUA, pentru o vizita de documentare in facilitati de productie ale companiei Bell Helicopter,…

- Trei cetateni romani au fost raniti, sambata dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion stationat, la intrarea intr-un spatiu pentru servicii, pe o autostrada din nordul Italiei, afirma surse citate de presa italiana.

- Cetatenii Uniunii Europene care sosesc in Marea Britanie in perioada de tranzitie de dupa Brexit vor putea cere sa ramana in aceasta tara pe termen nedefinit, dar nu-si vor putea aduce automat si familiile, a indicat miercuri

- Cosmin Contra, 42 de ani, selecționerul echipei naționale, a luat decizia de a se deplasa in Turcia pentru a urmari la treaba 3 romani. Vineri, Kayserispor, echipa antrenata de Marius Șumudica, se va duela cu Bursaspor. Astfel, "Gurița" vrea sa-i monitorizeze pe Cristi Sapunaru și Silviu Lung, dar și…

- Zeci de romani sunt blocati de ore intregi, pe aeroportul Ciampino din Roma. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, toate zborurile au fost anulate. Oamenii acuza lipsa de organizare si spun ca au ajuns sa se calce in picioare, cozile fiind interminabile.”Datorita condițiilor meteo toate…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, ca va fi aprobat, in sedinta Executivului, bugetul Fondului de Mediu, mentionand ca programele "Rabla clasic", "Rabla plus" si "Casa Verde" vor continua si in acest an. "Tot astazi, vom aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Fondul de…

- Inca de anul trecut se tot vorbeste despre infiintarea unui fond de garantare care va despagubi turistii in caz de insolventa a unei agentii. Ei bine, costurile acestui fond vor fi suportate chiar de … turisti. Cel putin asa sustine ANAT care ne linisteste spunand ca per caciula de turist aceste costuri…

- Treisprezece soferi romani si patronul firmei pentru care lucrau au fost condamnati, vineri, la inchisoare de o instanta din Rennes, fiind gasiti vinovati de furtul a aproximativ 700 de roti de camion.

- McDonald's a luat o decizie radicala in ceea ce priveste meniurile sale, modificand unul dintre cele mai populare produse. Ca raspuns la cererile repetate pentru o dieta mai sanatoasa, McDonald's a eliminat cheeseburgerul din meniurile Happy Meal, adresate in principal celor mici, scriu cei…

- Trei romani au murit in urma unui accident rutier ce a avut loc in orașul Corby din Marea Britanie. Cei trei tineri care și-au pierdut viața erau Ciprian Merla (22 de ani), care conducea mașina, un prieten de-al sau de 22 de ani și o tanara de 20 de ani din Suceava. Un șofer…

- Timea Lorincz (schi fond), Alin Florin Cioanca (schi fond) si Raluca Stramaturaru (sanie) vor concura marti, in probele din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Dupa primele doua manse ale probei de sanie, Raluca Stramaturaru ocupa locul 10.

- Cu sprijinul comunistilor, a ajuns in 1947 sef al puscariei din Galati, unde s-a ocupat direct, timp de cinci ani, de torturarea detinutilor politici. A inventat cele mai groaznice metode de tortura, care au adus penitenciarului galatean supranumele de „Ringul Mortii”. S-a pensionat la 53 de ani, cu…

- „In perioada 2013 – 2017, taxa clawback a fost in continua crestere, si prin plata acesteia, industria producatoare de medicamente a acoperit tratamente ale pacientilor romani de peste 7 miliarde de lei, mai mult decat bugetul alocat medicamentelor intr-un an", se arata intr-un comunicat remis, miercuri,…

- Candidatul la Senat din regiunea Latina din Italia nu poate sa scape de controverse. In ultimii ani, a intrat de mai multe ori in colimatorul presei italiene, dupa ce a scris pe pagina sa de pe o rețea de socializare ca a lovit, pentru a treia oara in viața sa, un roman.

- Doi cetateni români au fost retinuti de agentii de la Guardia di Finanza. Politistii italieni au oprit un camion care venea din Spania, dupa ce le-a atras atentia faptul ca era gol. Vehiculul era folosit de fapt pentru transportul de droguri, mai precis 42 de kilograme de marijuana.…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Aceasta este prima data cand grupul primeste o nominalizare la prestigioasele premii, insa membrii lui nu vor participa la ceremonia de decernare pentru ca momentul anuntarii castigatorului categoriei nu va fi televizat. Solistul Matthew Shadows a transmis ca o calatorie la New York pentru premiile…

- Simona Halep (1 WTA) și Caroline Wozniacki (2 WTA) joaca ACUM in finala Australian Open, iar fanii romani prezenți in Australia o poarta pe Halep spre victorie. Partida este liveTEXT AICI. Arena Rod Laver este mai vie ca niciodata la finala dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Fanii romani și…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Cu privire la numele IRIS exista o disputa intre fostul toboșar al formației, Nelu Dumitrescu, pe de o parte, și solistul Cristi Minculescu impreuna cu ceilalți doi membri ai formației, Valter Popa și Doruleț Borobeica, pe de alta parte. Minculescu și colegii sai au obținut o prima victorie in instanța…

- Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti pentru HotNews presedintele ANAF, Mirela Calugareanu. Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000 de contribuabili, ceea ce inseamna ca 4% din cei vizati…

- Zeci de copaci din Parcul Balcescu au fost taiati sau toaletati de catre o firma angajata de Primaria Oradea. “Masacrul” a fost sesizat de catre ecologisti, iar in urma unei vizite la fata locului, reprezentantii Garzii de Mediu Bihor au sistat lucrarile.

- Catalin Morosanu va rata competitia dse la Chicago, de pe 16 februarie, unde era invitat. Cel poreclit Moartea din Carpati s-a accidentat de curand si este oimposibil sa fie refacut pana la lupetele din America. Morosanu a facut anuntul pe pagina sa de facebook. ”Dragi romani, tin sa va anunt cu parere…

- În aceasta dimineata, magistratii de la judecatoria Chisinau ar fi trebuit sa ia o decizie referitor la cetatenia lui Traian Basescu, însa nu a fost sa fie. Sedinta de judecata a fost amânata pentru luni dimineata, 22 ianuarie, scrie 10TV.MD Traian Basescu trebuia…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, aceasta urmand sa fie al treilea premier al PSD in ultimul an. PNL si USR nu au venit cu variante de premier, in timp ce liderul PMP, Traian Basescu, a avut doua: Siegfried Muresan si Eugen Tomac.

- Grupul eurodeputatilor romani din Grupul S&D din Parlamentul European isi exprima totalul sprijin pentru nominalizarea Vioricai Dancila pentru pozitia de prim ministru, se arata intr-un comunicat semnat de mai mulți europarlamentari.

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Secretarul general adjunct al PSD, Codrul Ștefanescu, a declarat la Antena 3 ca Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx.…

- Ucraina va inaugura prima centrala solara din tara, amplasata în Cernobîl. Noua centrala se afla la câteva sute de metri de domul ce adaposteste ramasitele accidentului de la Cernobîl din 1986.

- Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat la ieșirea de la DIICOT ca a raspuns tuturor intrebarilor procurorilor și l-a avertizat pe deputatul USR, Emanuel Ungureanu, denunțatorul din acest dosar, ca daca va continua cu acuzațiile la adresa sa, atunci il va acționa in judecata.Citește și: Emil…

- Fiscul a trimis 300.000 de notificari pentru plata contribuțiilor de asigurari pe anul 2012, fiind vizați avocați, notari, contabili, ziariști, persoane fizice autorizate sau pentru cei care inchiriaza spații ori locuințe, potrivit Profit.ro. ANAF a trimis aceste notificari pentru a evita prescrierea…

- Sepsi OSK l-a prezentat oficial pe Daisuke Sato, fundasul de banda filipinez care a jucat la CSM Poli Iasi in sezonul trecut. Echipa din Sfantul Gheorghe incearca sa se intareasca in aceasta iarna pentru a evita retrogradarea si a mai anuntat un transfer. Este vorba de Daisuke Sato, fundasul stanga…

- Galeria comerciala Vitantis Shopping Center, situata în sud-estul Capitalei, în sectorul 4, va fi închisa gradual în primul trimestrul din 2018, a anuntat Revetas Capital, proprietarul centrului comercial. ”Revetas colaboreaza îndeaproape cu principalii…

- Romanii care vor sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile vor risca, de la 1 ianuarie 2018, sa fie amendați daca nu notifica Fiscul in prealabil. Notificarea la ANAF trebuie facuta prin completarea si depunerea unui chestionar de rezidenta fiscala. Obligatia de notificare a intentiei de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, astazi, la plecarea de la CSM ca a luat o decizie in privința Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA. Acesta a mai adaugat ca hotararea este pe cale sa o "formalizeze", in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul…

- Doua persoane au fost obligate de instanța, printr-o decizie definitiva, sa publice pe conturilor lor de Facebook hotararea judecatoreasca prin care au fost puși la plata unor daune morale catre doi reclamanți pe care i-au jignit, inclusiv pe rețeaua de socializare.Potrivit clujust.ro, conflictul…

- Sunt clipe dramatice pentru Alina Borchescu, iubita lui Sergiu Curca. Tanara plange moartea iubitului sau, dupa ce tanarul artist a decis sa-si ia viata in prima zi din an. Sergiu Curca si-a pus capat zilelor in prima zi din 2018, lasandu-si in spate prietenii si rudele care nu inteleg de ce s-a sinucis.…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a afirmat, intr-un articol publicat in New York Times despre primul sau an in fruntea diplomatiei americane, ca 'va fi mentinuta presiunea' asupra Coreei de Nord pentru a se obtine denuclearizarea acesteia, transmite joi AFP.'Pana cand denuclearizarea…