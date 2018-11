Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile comercianților de electronice și electrocasnice ar putea depași, in acest an, pragul de 2 miliarde de euro (9,5 miliarde de lei), pe fondul apetitului romanilor pentru achiziții cu ocazia Black Friday și a sezonului de shopping de Craciun, arata o analiza realizata de KeysFin.

- Romania inregistreaza, in acest an, cel mai bun rezultat agricol din istorie. Productia record de grau si porumb plaseaza cifra de afaceri din agricultura aproape de nivelul de 8 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-o analiza privind evolutia business-ului din acest sector.

- Nu mai este un secret ca Romania a dat multe genii in zona tehnologiei. Iata ca acest domeniu, aflat intr-o continua dezvoltare, a facut, de asemenea, ca mulți romani sa se imbogațeasca fantastic pe seama unor invenții pe care le-au vandut ulterior cu sute de milioane de dolari . CANCAN.RO, site-ul…

- In Marea Neagra, exista zacaminte de circa 200 miliarde mc si, daca va incepe exploatarea, productia va fi de 6 – 7 miliarde mc/an, a declarat fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, in Parlamentul Romaniei, despre exploatarea resurselor naturale din Marea Neagra. Acesta spune ca Romania nu…

- Piata farmaceutica din Romania a inregistrat o crestere de 16,8% in primul semestru al anului 2018 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la valoarea de 7,6 miliarde lei comparativ cu valoarea de 6,51 miliarde lei atinsa in primul...