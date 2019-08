Datoriile companiilor de stat au ajuns la 6% din PIB. Unde se duc banii

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zamfir, liderul senatorilor ALDE, reactioneaza la afirmatiile liderului senatorilor PNL, Florin Citu, care sustine ca majoritatea bugetarilor „sunt praf la locul de munca” si ca acestia trebuie sa fie de acord sa lucreze fara a primi vouchere, tichete de vacanța, sporuri și pensii speciale. Zamfir…

- Antreprenorii care si-au imprumutat companiile sunt obligati sa le transformare in capital social al societatii daca firma are un activ net sub jumatate din capitalul social. Modificarile ar urma sa majoreze capitalizarea companiilor din Romania. „Introducerea prevederii referitoare la conversia obligatorie…

- Dimensiunea Bursei de la Bucuresti (BVB) este una dintre cele mai reduse din UE, de 10% din Produsul Intern Brut, spune directorul general al BVB, Adrian Tanase, care afirma ca o participare mult mai mare a populatiei la piata de capital va avea efecte semnificative asupra economiei romanesti si…

- Firmele cu capital strain din România au o contribuție directa în economie, pozitiva și semnificativa, dar impactul indirect cumulat este aproape nul, reiese dintr-un raport al Bancii Naționale a României.Conform sursei citate, atragerea de investiții straine directe aduce…

- Companiile mari au scazut semnificativ investițiile în anul 2018 – astfel, ponderea activelor imobiliate (mașini, echipamente, construcții, utilaje, investiții financiare pe termen lung, licențe, brevente, aplicații software etc.) în total active a scazut la doar 52%, minimul ultimului…

- "Ministrul (...) Finantelor Publice, Orlando Teodorovici, fura din banii companiilor pentru a se impopotona cu realizarea planului de incasari in conditiile in care nu mai are bani pentru a sustine cheltuielile nesabuite ale Guvernului Dancila. In luna iunie, Orlando Teodorovici a luat cu japca banii…

- In opinia sa, Teodorovici ''nu intelege o iota din modul in care functioneaza mediul privat'' si trateaza ''abuziv si discretionar banii celor mai importanti contribuabili din economie''. Potrivit acestuia, 'in iunie, companiile care duc greul economiei si care au nevoie de banii lor pentru finantarea…

- Cluj-Napoca ramane orasul din afara Capitalei cu cel mai mare potential de absorbtie atat a companiilor nou intrate in Romania, cat si a companiilor care au in plan o extindere, avand cel mai mare stoc de spatii de birouri moderne din tara, potrivit...