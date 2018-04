Datoriile CEFC, examinate la o reuniune a creditorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea dintre reprezentanții statelor Uniunii Europene și liderii țarilor din Balcanii de Vest a provocat deja serioase nemulțumiri. Spania a anunțat, acum doua saptamani, ca refuza sa participe la o asemenea intrunire la care va fi prezent și Kosovo, iar aceasta decizia ar putea fi luata drept…

- Judetul Dambovita a gazduit, in perioada 28-30 martie 2018, o reuniune a grupului parlamentar – „Prioritati legislative”. Evenimentul s-a derulat in zona montana Padina-Pestera, la Complexul Hotelier Pestera. In cadrul acestei actiuni, pe data de 29 martie, a fost organizata o conferinta de presa, sustinuta…

- CFR Marfa a acumulat o datorie netolerat de mare la CFR Infrastructura, de peste 100 de milioane de euro, iar daca CFR Infrastructura ar folosi toti banii pe care ii are de primit de la aceasta companie am avea su...

- CFR Infrastructura are de recuperat peste 100 milioane de euro datorii de la CFR Marfa, bani cu care ar putea fi facute investiții și restricțiile de circulație ar putea fi ridicate pe sute de kilometri, a spus ministrul Transporturilor, Lucian Șova. Lipsa autostrazilor din Romania nu poate fi pusa…

- Chiar daca a stat o vreme in Spania, sotul Israelei Vodovoz are probleme cu Statul roman, scrie stirilekanald.ro. Anul trecut, pe numele lui Liviu Arteni au fost emise doua somatii de plata, una de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca-Administratia Judeteana a Finantelor Publice…

- ProSport a obtinut datele exercitiului contabil pe 2017 si a descoperit ca federatia a continuat sa se decapitalizeze, datoriile pe termen scurt (platibile in cel mult 12 luni) au explodat, conturile bancare „mostenite“ de la Mircea Sandu s-au diminuat din nou, iar venitul mediu net lunar al angajatilor…

- Fiscul va trimite in a doua jumatate a acestui an decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018.

- Joi și vineri, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a gazduit cea de-a VIII-a ediție a Intalnirilor europene din Transilvania. Evenimentul a reunit, timp de trei zile (la Cluj-Napoca și Alba Iulia), reprezentanți ai autoritaților locale, companii, reprezentanți din mediul academic și din…

- O reuniune a Consiliului de Securitate a ONU pe tema otravirii fostului spion Serghei Skripal in Anglia urmeaza sa aiba loc miercuri, la ora 19.00 GMT (21.00, ora Romaniei), a anuntat presedintia olandeza a celei mai inalte instante a Natiunilor Unite, relateaza AFP.Citește și: Acum s-a aflat!…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie va avea loc miercuri, a anuntat presedintia olandeza in exercitiu, citata de AFP.

- CEFC China Energy, un conglomerat care realiza achizitii masive in trecut, este pregatit sa plateasca rate anuale de 36% pentru finantarea pe termen scurt, un semn al crizei de numerar cu care se confrunta,...

- Transportatorul national de gaze Transgaz Medias a cumparat gaze naturale pentru echilibrarea fizica a Sistemului National de Transport in valoare totala de 13,16 milioane lei (2,83 milioane euro), fara TVA, de la WIEE Romania, unul dintre cei mai puternici importatori de gaze rusesti de pe piata locala.…

- "Dispune inceperea falimentului in procedura generala fata de debitorul Kubo Ice Cream Company S.R.L.. Dizolva debitorul si ii ridica dreptul de administrare", se arata in decizia tribunalului. Lichidatorii judiciari au fost numiti Activ Judiciar I.P.U.R.L. si Pro Capital Restructuring I.P.U.R.L.…

- In cadrul Centrului, femeile pot beneficia de investigații medicale gratuite pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului la san. Populația ținta a examinarilor mamare este reprezentata de femeile cu varsta cuprinsa intre 45 și 65 de ani, deoarece cel mai mare factor in dezvoltarea unui cancer…

- Comisia de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei (Comisia MCV), convocata si coordonata de ministrul Justitiei Tudorel Toader s-a reunit marti pentru a pregati urmatoarea misiune de evaluare a Comisiei Europene in cadrul…

- Cel putin 800 de civili, intre care 177 de copii, au fost ucisi in bombardamentele asupra enclavei rebele din provincia siriana Ghouta de Est, de la debutul ofensivei declansate de regimul de la Damasc, pe 18 februarie, a informat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Consiliul…

- Shanghai Guosheng Group, o agentie de investitii controlata de guvernul municipal din Shanghai, a preluat controlul asupra managementului si operatiunilor de zi cu zi ale conglomeratului CEFC China Energy, sustine...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta celebrarea, la 1 martie, a Zilei ASEM, aratand ca acesta este un moment care evidentiaza importanta parteneriatului dintre tarile din Europa si Asia. De asemenea, MAE arata ca Romania va gazdui, in iunie, cel de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor ASEF, anticipand…

- In urmatoarele luni 8 zodii vor avea un succes colosal de mare din care vor reuși sa se imbogateasca ajungand sa urce la alt nivel social mult mai ridicat Vor avea multe bucurii in familie, multe momente de neuitat alaturi de prieteni și rude, dar și momente in care vor fi singuri, intr-o vacanța și…

- Informația cu privire la insolvența RADEF a fost publicata de jurnaliștii de la Profit.ro. Potrivit sursei citate, Romaniafilm a fost inființata la inceputul anilor ‘50, iar producția naționala de filme era asigurata din surse proprii obținute din difuzare. In prezent, Ministerul Culturii…

- A desemnat un angajat care a primit misiunea sa recupereze de la diverși datornici, toate taxele și impozitele restante. In plus, a comandat un afișaj, pentru ca toata suflarea comunei sa vada pe ecran, lista rușinii. “Recuperatorul” desemnat de primarul din Ștefanești bate zilnic la ușile datornicilor…

- Europenii au depus eforturi sa isi asigure partenerul american, angajandu-se sa nu priveze NATO de capacitatile lor militare si sa isi mareasca contributiile la apararea colectiva, intr-o reuniune pregatitoare a summitului Aliantei Nord-Atlantice din iulie, relateaza AFP. Aliatii europeni au recunoacut…

- Ministrii de Finante ai statelor Uniunii Europene vor organiza luni o dezbatere pe tema modalitatilor de diminuare a riscurilor cu care se confrunta bancile din spatiul comunitar, in cadrul masurilor pentru proiectul uniunii bancare, ce va include un sistem comun de garantii bancare.

- Celebrul bucatar Jamie Oliver, dator vandut: E pe minus cu 71 de milioane de lire sterline Maestrul bucatar britanic Jamie Oliver a acumulat datorii de 71,5 milioane de lire sterline (80,7 milioane de euro), din care 2,2 milioane de lire sterline sunt salarii restante pentru angajatii din restaurantele…

- Daca ar fi sa le luam dupa sectiunea contact de pe jurnalul.ro , cotidianul JURNALUL NATIONAL este editat de INTACT PUBLISHING SRL Bucuresti (CUI: 27201863) – “in reorganizare judiciara”. Daca e sa ne raportam la Legea 85/2014, firma declarata editor nu mai are voie sa editeze/presteze nimic pentru…

- MedLife (M), singura retea privata de sanatate de la bursa romaneasca, a raportat la nivel de grup afaceri de 623 milioane de lei pentru 2017, in crestere cu 24% fata de anul precedent si un profit net total de 8,8 mil. lei, fata de pierderile de 1,2 mil. lei. Cresterea vanzarilor a venit…

- Prima sedinta plenara a Parlamentului din sesiunea de primavara 2018 va avea loc joi, 8 februarie. Decizia a fost luata de Biroul permanent al Parlamentului, unde a fost aprobat si ordinea de zi a sedintelor plenare pentru perioada 8-16 februarie 2018.

- Municipalitatea ar fi trebuit sa incaseze 92.529 de lei de la contribuabilii care au obligații fiscale restante mai mici de 40 de lei, aflate in sold la 31 decembrie 2017. Aceștia ar fi trebuit executați silit, dar aceasta operațiune presupune costuri mult mai mari. „Executarea silita a contribuabililor…

- Municipalitatea a publicat noi liste cu restantierii la bugetul local, 1.322 de persoane fizice si juridice datorand o suma de 21,04 milioane lei, cu circa 1,5 milioane lei mai mult fata de ultima raportare pe aceasta tema. Restantele au crescut in special in ceea ce priveste persoanele fizice. In prezent,…

- Proiectul “A Sense of Community”, care se deruleaza prin programul Erasmus+ in perioada 01.09.2017 – 31.08.2018, are ca parteneri licee din Republica Ceha, Romania, Estonia, Italia si Spania. Gazda reuniunii este Romania prin Liceul Pedagogic barladean. Au raspuns invitatiei 9 cadre didactice si 15…

- Comisia de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar s-a reunit pentru prima data, joi, la Ministerul Justitiei, stabilind modalitatile si perioada de raportare a indicatorilor prevazuti in Planul de actiune pentru implementarea acestei strategii. Comisia de monitorizare a fost…

- Plangerile deținuților care reclama condițiile din inchisori sau cererile de eliberare inainte de termen vor putea fi examinate direct in puscarii. In toate penitenciarele din tara au fost amenajate sali de judecata.

- Din cauza ca nu si-au achitat facturile restante la incalzire, Termprod a decis sistarea furnizarii agentului termic. Mai mult, subsolul cladirii este plin de gunoaie, asa ca echipele de interventie nu pot intra sa repare instalatii termice. Toma Tudorica, directorul SC Termpord SA Vaslui, spune ca…

- La Chisinau a avut loc cea de-a 29-a Reuniune a Consiliului Consultativ al Misiunii UE de Asistenta la Frontiera in Republica Moldova si Ucraina (EUBAM). In cadrul reuniunii s-a aprobat Raportul de activitate al Misiunii pentru perioada mai-noiembrie 2017. Consiliul a salutat prelungirea mandatului…

- „Vin de 30 de ani aici, de cand l-au omorat. E si consatean de-al meu. A fost un om super. Nu cred ca se va mai naste presedinte ca Nicolae Ceausescu. El a creat locuri de munca, a dat locuinte populatiei, a tinut cu tara. Astazi este criticat, pentru ca lumea nu stie cum a fost pe timpul lui. Pe…

- Statul are la dispozitie un termen de cinci ani pentru a stabili creantele fiscale si tot un termen de cinci ani pentru a executa silit contribuabilul care nu-si plateste darile la stat: impozite, taxe, contributii, penalitati si alte accesorii la aceste sume. Conform procedurii fiscale, aceste termene…

- Este vorba despre reabilitarea si extinderea retelei de apa la Marga si Vama Marga si de construirea unui dispensar modern, in centru de comuna. Primaria mai are facturi neachitate si la Pompieri, dar si la firma de salubrizare, insa Beg spune ca, de indata ce va primi noul buget, isi va…

- Presedintele Tribunalului Specializat Cluj, Razvan Costea, a declarat, miercuri, citat de Mediafax, ca a fost numit si un administrator judiciar care va face propuneri in functie de situatia pe care o constata la SC Clujana SA. ”Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea de insolventa a SC Clujana…

- NEWS ALERT Clujana a intrat in insolventa. Instanta a admis cererea fabricii clujene Decizia a fost luata miercuri de Tribunalul Specializat Cluj, dupa ce acum o saptamana instanta a amanat luarea unei decizii. Tribunalul Specializat Cluj a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa…

- BREAKING NEWSUPDATE Mihai Vifor, desemnat premier interimar Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost…

- Tot mai puțini romani pe listele electorale Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la 31 decembrie 2017 este de 18.897.271, cu 3.762 mai putini fata de ultima informare publica realizata de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) pe aceasta tema, in 11 decembrie 2017,…

- CEx al PSD | Dragnea: In toata perioada asta, nu am iesit. Doar am citit scrisori Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, inainte de sedinta Consiliului Executiv, ca in ultimele zile a ascultat multe iesiri publice si in sedinta va vota, ca de obicei cu partidul, fara a preciza daca asta inseamna…

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, potrivit unor informații Digi24. Printre cei prezenți la ședința s-ar numara și vicepremierul Marcel Ciolacu.Citeste si: S-A AFLAT: Biografia NEROMANTATA a politistului care a AGRESAT doi copii…

- ANAF șterge datoriile pe 2017 mai mici de 40 de lei, aflate la sold la finalul anului recent incheiat. Astfel, toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite catre ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele fiscului.…

- Din generatiile viitoare 40% sunt analfabeti functional si social Ce poate fi mai plictisitor in primele zile din anul 2018 decat sa discuti despre educatie si impactul asupra pietei muncii, businessului si economiei Romaniei nu acum, ci peste 10-20-30 de ani. Atunci cei mai multi dintre noi si…

- Datoriile țarilor au atins un nou record: "Vine criza financiara care va matura tot" In al treilea trimestru al anului trecut nivelul global al datoriilor a atins un nou record urcand pana la 233 trilioane dolari. Tot mai mulți specialiști in economie spun ca exista premisele pentru o noua criza economica…

- Trei cluburi participante in actualul campionat al Ligii secunde nu ar putea promova in prima liga daca ar ajunge la finalul editiei in aceasta situatie. In forma in care sunt organizate acum, CS Afumati, FC Arges si CS Balotesti nu sunt apte sa primeasca licenta de participare in Liga I, astfel ca…

- Legea falimentului personal, care îi protejeaza de creditori pe românii îngropați în datorii și îi ajuta sa se redreseze, a intrat în sfârșit în vigoare din 1 ianuarie 2018, cu

- Ambasadoarea SUA la ONU Nikki Haley a cerut marti 'reuniuni de urgenta ale Consiliului de Securitate la New York si Consiliului pentru drepturile omului la Geneva' pentru a discuta situatia din Iran si 'libertatea' ceruta de poporul iranian, relateaza AFP. 'Nu trebuie sa fim tacuti. Poporul din Iran…