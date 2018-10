Stiri pe aceeasi tema

- Vouchere de vacanta 2019. Corina Martin, președintele Federației Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania, a explicat de ce ar fi in avantajul bugetarilor sa primeasca voucherele de vacanța chiar anul acesta. "Anul acesta voulcherele s-au acordat tarziu din punct de vedere al litoralului,…

- Aurel Truța, 48 de ani, este un ardelean gospodar, care a plecat din Romania in 1999, in cautarea unui trai mai bun. In țara, avea un salariu echivalent a 150 de euro. A ales Spania pentru ca acolo avea un prieten. A inceput cu munca de jos, la cules de masline, apoi a inființat o firma de construcții.…

- Dezvoltatorul belgian de spatii logistice si industriale WDP a anuntat luni investitii suplimentare de 75 de milioane de euro in Romania, iar valoarea portofoliului total al bunurilor imobiliare se va apropia de 500 de milioane de euro pana la sfarsitul anului viitor.WDP a anuntat un volum…

- Sibiu Open 2018. Simone Bolelli, caștigator la Australian Open 2015, vine sa joace pe zgura din Ardeal. Italianul este pe locul 145 ATP la simplu, avand 32 de ani. La Antipozi a luat titlul la dublu, alaturi de partenerul Fabio Fognini. ACTUALIZARE 21 septembrie, ora 21.00. Sferturile de finala Jelle…

- Amenzi uriașe pentru șoferii care iși lipesc afișe sau reclame pe geamurile mașinilor. Codul Rutier din Romania prevede ca astfel de contravenții sunt sancționate cu amenda cuprinsa intre 9 și 20 de puncte.

- Cred ca a venit timpul sa vorbim despre drepturile fundamentale ale basarabenilor și despre datoria Bucureștiului fața de Basarabia, care, de la bun început, a fost parte componenta a Neamului Românesc, a participat atât la Mica Unire din 1859, cât și la Unirea Mare din 1918,…

- Consiliul Județean organizeaza concurs pentru ocuparea funcției de administrator public in Politic / on 09/08/2018 at 11:14 / Dupa ce, intruniti in sedinta de lucru miercuri, 18 iulie, alesii judeteni au adoptat proiectul de hotarare privind privind aprobarea criteriilor, a procedurilor pentru numirea…

- Comisia Europeana a trimis Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a transpune in legislatia nationala cea de-a patra Directiva privind combaterea spalarii banilor