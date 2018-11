Datorii record în o sută de locuinţe ale Primăriei: 5,6 milioane de lei La o zi dupa ce vor adopta separat, intr-o sedinta extraordinara, o declaratie simbolica de marcare a 100 de ani de la unirea Romaniei cu Bucovina, consilierii locali se vor reuni joi pentru aprobarea (sau respingerea) unui numar de 31 de proiecte de hotarare. Debutul apartine proiectului nr. 2, prin care se aproba finalizarea modernizarii stradelei Sf. Andrei – cea, practic, fara trotuare, care leaga podul „D. Cantemir" de strada Palat – si a strazii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

