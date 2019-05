Datorie publică România. Florin Dobre, cadru didactic ASE: "Am putea deveni a patra țară..." Evoluția datoriei publice din ultimii trei ani a inregistrat o scadere de 3 puncte procentuale de la 38% la 35% din PIB la finalul anului 2018. Spre deosebire de Franța, Germania și Portugalia, unde datoria publica depașește 60% din PIB, Romania sta mult mai bine. Datoria publica, raportata la PIB-ul național Datoria, raportata la PIB-ul național “14 țari nu respecta regula privind datoria publica de cel mult 60% din PIB. Noi nu suntem acolo. In Romania, datoria publica a scazut cu 3 p.p. in ultimii ani. Am putea deveni a patra țara daca am elimina buffer-ul (rezerva de lichiditate) de 10 miliarde pe care-l avem in Trezorerie”,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

