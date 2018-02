Datoria publică a României a urcat cu peste 1 miliard de euro în 2017 La finalul anului 2016, datoria publica a Romaniei a fost de 32,3 miliarde euro, in crestere cu 629 milioane euro fata de finalul lui 2015, arata datele BNR. In perioada ianuarie – decembrie 2017, datoria externa totala a crescut cu 1,044 miliarde euro, pana la 93,954 miliarde euro. Din aceasta, datoria externa pe termen lung a insumat 68,754 miliarde euro la 31 decembrie 2017 (73,2% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,3% fata de 31 decembrie 2016, potrivit News.ro. Cieteste si Deficitul de cont curent s-a adancit cu 85% fata de 2016: Exportam din ce in ce mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Investitiile straine in Romania au insumat 4,586 miliarde euro, pe anul trecut, comparativ cu 4,517 miliarde euro in perioada ianuarie – decembrie 2016. Pe de alta parte, contul curent al balanței de plați a inregistrat un deficit de 6,464 miliarde de euro in 2017, aproape dublu fața de 2016 cand acesta…

- In 2016, deficitul de cont curent a fost de 3,5 miliarde euro, potrivit datelor BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul curent al balantei de…

- Datoria publica a Romaniei a crescut anul trecut cu 1,235 miliarde euro, la 33,53 miliarde euro, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie News.ro. La finalul anului 2016, datoria publica a Romaniei a fost de 32,3 miliarde euro, in crestere cu 629 milioane euro fata…

- 'In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,774 miliarde de euro, respectiv cu 566 milioane euro, iar balanta serviciilor si balanta veniturilor secundare au inregistrat excedente mai mari cu 239 milioane euro, respectiv cu 135 milioane euro',…

- Deficitul de cont curent a crescut anul trecut cu 84%, de la 3,49 miliarde euro in 2016 la 6,46 miliarde euro la finele lui 2017, potrivit datelor BNR. In structura, balanta bunurilor a inregistrat un deficit de 12 miliarde euro, in crestere cu 2,77 miliarde euro, iar balanta veniturilor…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…

- BNR a revizuit in creștere prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului Mugur Isarescu, la finalul anului in curs, BNR se aștepta ca inflația sa ajunga la 3,5% și nu la 3,2% așa cum au aratat prognozele anterioare. UPDATE: “Cifrele nu arata bine. Avem o crestere a tarifului energiei electrice…

- In 2016, exporturile au crescut cu 5,1% fata de anul anterior, pana la 57,39 miliarde euro, in timp ce importurile au urcat cu 7%, la 67,34 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost anul trecut de 12,96 miliarde euro, in crestere cu 30% fata de nivelul…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat anul trecut cu 9,1% fata de anul anterior, pana la 62,64 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In 2016, exporturile au crescut…

- "Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la suta pe an de la 1 la suta pe an, iar rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,25 la suta pe an de la 3 la suta pe an incepand cu data de 8 februarie 2018", se arata in comunicatul citat de ECONOMICA.NET. BNR a…

- Contribuabilii din cele patru judete ale Regiunii Vest sunt seriosi, au activitate si isi platesc darile la stat. Aceasta ar putea fi una dintre concluziile trase in urma raportului emis de Directia Generala Regionale de Finante cu sediul la Timisoara. Conform informatiilor furnizate,…

- Datoria publica de stat a Republicii Moldova a atins un nou nivel record, constituind 22 miliarde 578,53 milioane lei catre sfirșitul anului 2017, crescind cu aproape 1,06 miliarde lei sau cu 5%, pe parcursul anului. Dupa cum reiese din datele Ministerului Finanțelor, in special, creșterea acestui indicator…

- Moneda nationala îsi va reveni pâna la finalul anului, ajungând aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Momentan (leul este la un…

- De sambata, painea nu mai este subventionata in Iordania, iar preturile au crescut cu 60-100%, informeaza Reuters. Pentru "pitta" (lipie) albă, preţul a urcat de la 0,25 dinari la 0,4 dinari kilogramul (1 dinar = 1,13 euro), potrivit Agerpres. Preţurile sortimentelor de pâine…

- Datele Eurostat releva ca datoria publica a Romaniei a crescut, intr-un an, in T3 2017, fata de T3 2016 cu 25,4 miliarde de lei (5,5 mld. euro), dar s-a redus ca pondere in PIB fata de perioada de referinta, cu 0,6 puncte procentuale. Romania a avut, la finalul trimestrului al treilea din 2017, o datorie…

- Minciunile lui Liviu Dragnea au adus PSD la guvernare, care a indeplinit doar 33 de masuri din cele 724 din așa zisul program de guvernare. Nici macar 5%!Chiar si din aceste 33 de masuri unele sunt mai degraba institutionale, nu sunt masuri care sa aduca corectii de fond sau rezolvari de fond pentru…

- Datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 30 noiembrie 2017 nivelul de 25,03 miliarde de euro (26,5- din totalul datoriei externe), in crestere cu 7,6- fata de 31 decembrie 2016. „Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 21,1- in perioada ianuarie-noiembrie 2017, comparativ cu…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de peste 5,581 miliarde euro, in primele 11 luni din 2017, in crestere cu 92,7% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Potrivit acestuia, datoria externa totala a…

- Datoria externa totala a crescut cu 1,4 miliarde de euro in perioada ianuarie-noiembrie, iar datoria pe termen lung a insumat 69,3 miliarde de euro la 30 noiembrie (73,5% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,4% fata de 31 decembrie 2016, a comunicat luni Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Creste deficitul de cont curent Deficitul de cont curent a crescut cu 92,7%, în primele 11 luni din 2017. Contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de peste 5,581 miliarde euro, în primele 11 luni din 2017, în crestere cu 92,7 % comparativ cu…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in luna noiembrie a anului trecut cu 8,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 5,79 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica…

- Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 6,9 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost in noiembrie de 1,12 miliarde euro, in crestere cu 29,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi luna a anului anterior,…

- Bitcoin versus Ripple reprezinta o tema de discutie actuala ce naste numeroase polemici printre fanii criptomonedelor. Cu o crestere de peste 1.000% in ultima luna, moneda digitala Ripple, dezvoltata de catre un start-up cu sediul in San Francisco, capata din ce in ce mai multa popularitate.…

- Datoria externa bruta a Republicii Moldova in trimestrul trei al anului 2017 a constituit aproximativ 6 miliarde 743 milioane de dolari americani, majorindu-se cu peste 454 milioane de dolari fața de aceeași perioada a anului 2016, conform datelor Bancii Naționale a Moldovei. Astfel, datoria externa…

- Ministerul Finantelor va imprumuta aproximativ 48 - 50 de miliarde de lei de pe piata interna in anul urmator, similar cu nivelul propus pentru acest an, in timp ce aproximativ 4,5 - 5 miliarde de euro urmeaza sa fie atrasi de pe pietele externe, in crestere comparativ cu 2017, potrivit Programului…

- O eventuala decizie privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim necesita o analiza interinstitutionala mult mai complexa, declara la RFI senatorul PSD Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, apreciind ca este necesara inclusiv o dezbatere in Parlament…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, potrivit Ministerului Finantelor Publice. Faţă de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 11 luni ale acestui an cu un deficit de 10,2 miliarde lei, reprezentand 1,21% din PIB, in crestere cu 86% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in conditile in care ritmul de…

- Traditionala loterie de Craciun organizata în Spania, care se desfasoara la ora transmiterii acestor informatii la Madrid, va înmâna câstigatorilor din acest an premii totale de 2,4 miliarde de euro, iar cel mai mare premiu individual - denumit "El Gordo" - va fi de…

- Proiectul bugetului de stat pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5-, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro si un castig mediu salarial lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar cash este estimat la 2,97- din PIB, in timp ce deficitul ESA este 2,96- din PIB. Potrivit ministrului Finantelor,…

- "Politicienii PSD - ALDE lucreaza de zor și pe toate planurile pentru a-și satisface propriile interese in dezavantajul și cu prețul saracirii romanilor. In timp ce majoritatea parlamentara voteaza pe banda rulanta legi prin care slabesc justiția și care favorizeaza infractorii și suspecții de infracțiuni,…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Deficitul de cont curent, adica diferența dintre valoarea exporturilor și cea e importurilor, a ajuns la 5,302 miliarde de euro, în primele zece luni din acest an, în crestere cu 87%, fața de perioada similara din 2016, arata un rasport al Bancii Nationale

- Aceasta inseamna o crestere cu 87%, comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate joi. 'In perioada ianuarie - octombrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,302 miliarde de euro, comparativ cu 2,835…

- Datoria externa totala a crescut cu 1,39 miliarde de euro in perioada ianuarie-octombrie, iar datoria pe termen lung a insumat 69,5 miliarde de euro la 31 octombrie (73,8 la suta din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,1% fata de 31 decembrie 2016, a comunicat joi Banca Nationala a Romaniei.

- Rata anuala a inflatiei a urcat în luna noiembrie la 3,23%, cel mai înalt nivel din august 2013, când a fost 3,67%. Prețurile de consum au continuat sa creasca în luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflației urcând la 3,23%, de…

- Apropierea Sarbatorilor de Iarna intr-o tara “flamanda” de consum se simte, cel mai puternic, in balanta de plati. In Romania, care se inscrie perfect in descrierea anterioara, luna octombrie a adus inca 1,3 miliarde de euro pe nota de plata a politicilor populiste. 0 0 0 0…

- Importurile au avansat in octombrie cu 16,7% fata de aceeasi luna a anului trecut, la 7,08 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost in octombrie de 1,32 miliarde euro, in crestere cu 35,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, cand…

- Potrivit BNR, in cursul lunii trecute au avut loc „intrari de 1,07 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime obligatorii (RMO) in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele".…

- Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o crestere economica de 5,5%, in scadere fata de previziunile care indica un avans de 6,1% in acest an, produsul intern brut urmand sa ajunga la 907,852 miliarde de lei, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica si proiectia acesteia pe…

- Cererea interna va reprezenta motorul creșterii economice iar cheltuielile cu consumul final al populației se vor majora cu 6,5%. Pe latura ofertei se estimeaza o imbunatațire a activitații economice in toate sectoarele, in special in ramurile industriale cu potențial ridicat de export și in sectorul…

- Datoria externa a Republicii Moldova va creste cu inca un miliard de dolari. Guvernul spune ca va continua sa contracteze imprumuturi in urmatorii trei ani, astfel incat la sfarsitul anului 2020 datoria de stat externa va ajunge la peste 2,6 miliarde de dolari, de la 1,6 miliarde cat este in prezent,…