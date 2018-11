Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a declarat ca in Romania creșterea economica va fi negativa doua trimestre consecutiv, acet lucru urmand sa se intample pana in 2020 pe fondul unor evoluții negative ale economiei SUA. De aceeași parere este și președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru „Datoria publica are…

- Potrivit acestora, factura pentru salarii trebuie raționalizata, in condițiile in care datoria publica a ajuns aproape de pragul riscului de recesiune economica. „Guvernul a facut o greșeala. Cand economia creștea, noi nu acopeream datorii, continuam sa ne imprumutam”, a explicat la Digi24 profesorul…

- Consiliul Fiscal avertizeaza ca datoria publica ar putea duce România într-o noua criza. Potrivit acestora, factura pentru salarii trebuie raționalizata, în condițiile în care datoria publica a ajuns aproape de pragul riscului de recesiune economica. ”Guvernul…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, contrazice expertii Comisiei Europene care au revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018. Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI, insa cresterea economica din acest an va…

- Ministerul Finanțelor se va împrumuta din Fondul de Rezerva al Guvernului, iar banii vor fi folosiți pentru achitarea dobânzilor la datoria publica. Potrivit unui document prezentat de profit.ro, Executivul a aprobat transferul a 100 de milioane de lei.Banii vor…

- Marea Britanie a revizuit in sus prognozele de crestere economica pentru 2019, anul Brexitului, pana la 1,6% de la 1,3% cat preconiza anterior, a anuntat luni ministrul de Finante, Philip Hammond, informeaza AFP preluata de Agerpres. Cresterea economica este "rezistenta", a declarat ministrul…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, atrage atentia Guvernului ca investitiile „nu prea merg” si ca, fara investitii, cresterea economica nu poate fi sustinuta, potrivit Mediafax. Intrebat, sambata, la sedinta CRU al UDMR de la Miercurea Ciuc despre prioritatile Uniunii, Kelemen Hunor a spus ca Executivul…

- Germania si-a redus datoria publica cu 2,3%, la 1.930 miliarde de euro (2.270 miliarde de dolari) in primul semestru din 2018, cel mai scazut nivel din 2011, a anuntat Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters. Creşterea economică face ca Executivul de la Berlin să înregistreze…