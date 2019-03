Stiri pe aceeasi tema

- Un summit mult asteptat al presedintelui Donald Trump cu omologul sau chinez Xi Jinping cel mai probabil nu va avea loc luna aceasta si ar putea fi amanat pana spre sfarsitul lunii aprilie, a declarat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, transmite dpa, informeaza AGERPRES . “S-au facut progrese…

- In pofida eforturilor presedintelui Donald Trump, deficitul balantei comerciale a SUA a urcat la 621 miliarde de dolari in 2018, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, transmite AFP. Departamentul american al Comertului a informat azi ca, in 2018, SUA au inregistrat exporturi…

- China a anuntat marti majorarea cu 7,5% a bugetului pentru aparare pe 2019, pana la nivelul de 177,6 miliarde de dolari, informeaza DPA. In 2018, cheltuielile militare ale tarii au crescut cu 8,1%, mentioneaza aceeasi agentie, potrivit Agerpres. Bugetul alocat apararii de guvernul chinez este…

- Datoria suverana a Statelor Unite a atins cel mai mare nivel de pana acum, 22.000 de miliarde de dolari, anunta Departamentul american al Trezoreriei, citat de CNBC si Bloomberg.Datoria totala a Statelor Unite ale Americii a ajuns la nivelul de 22.010 miliarde de dolari, a transmis Departamentul…

- Veniturile generate de iPhone au scazut in primul trimestru al anului cu 15%, fapt care a determinat Apple sa-si regandeasca strategia de pret, cel putin in unele tari. Şeful companiei Tim Cook a remarcat că puterea dolarului american, în concordanţă cu scăderea altor…

- Pe fondul unei scaderi neobisnuite a vanzarilor de telefoane iPhone la finele lui 2018, in special in China, grupul american Apple a incercat marti sa ii convinga pe investitori ca are si alte motoare de crestere pentru viitor, precum serviciile de plati sau cele de streaming, informeaza AFP.…

- Actualul shutdown a doborit astfel recordul celui de 21 de zile din 1995-1996, din timpul președinției democratului Bill Clinton, declanșat in urma unei dispute cu republicanii privind taxele. Confruntarea dintre Trump și liderii democrații privind banii pentru construirea zidului la granița de sud…