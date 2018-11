Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Datoria publica a Romaniei a crescut nominal, in T2/2018, fata de T2/2017 cu 9,5 mld. lei (2 mld. euro), dar a scazut ca pondere in PIB de la 37% la 34,1% ♦ Nominal, datoria publica a fost, in iunie 2018, de 305,8 mld. lei, fata de 301,7 mld. lei in aprilie 2017 si 296,3 mld. lei in iunie…

- Cu toate acestea, comparativ cu primul trimestru al acestui an, Romania a reusit cea mai mare reducere a deficitului guvernamental din UE, de la 3,7% din PIB in T1 la 2,2% din PIB in T2, adica o scadere de 1,5 puncte procentuale. Comparativ, deficitul guvernamental a scazut pana la 0,1% din PIB in…

- La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 97,361 miliarde euro, arata datele revizuite ale BNR. Din totalul datoriei externe, datoria externa pe termen lung a insumat 67,395 miliarde euro la 31 august, (68,8% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,6% fata…

- Tarile Uniunii Europene au pierdut in 2016 venituri de aproape 150 de miliarde de euro din Taxa pe Valoare Adaugata (TVA), potrivit unui studiu publicat vineri de Comisia Europeana. Asa-numitul "deficit de incasare a TVA-ului" indica diferenta dintre veniturile din TVA preconizate si suma…

- Eurostat ia în calcul IAPC, astfel ca în raport apare o inflatie de 4,7% în august 2018 în România, în loc de 5,1% cât a fost Indicele Preturilor de Consum (IPC). Cele mai mari rate ale inflatiei din august s-au mai înregistrat în Bulgaria (3,7%),…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, dupa o rata anuala a inflatiei de 4,3% inregistrata in iulie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, dupa o rata anuala a inflatiei de 4,3% inregistrata in iulie, arata datele publicate luni de Oficiul European de…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale UE, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană…