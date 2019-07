Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa pe termen lung a Romaniei se ridica, la finele lunii mai, la 69,454 miliarde euro, mai mult de jumatate, respectiv 36,488 miliarde euro fiind reprezentata de datoria publica directa, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei. Creditele financiare de la…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,109 miliarde euro in primele 5 luni, la 103,526 miliarde euro, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).In 31 decembrie 2018, datoria externa totala era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR. Dupa 5…

- Datoria externa a Romaniei a crescut cu peste 3,6 miliarde de euro, in numai patru luni, in timp ce deficitul de cont curent s-a adancit, iar investitiile straine directe au scazut, in ianuarie-aprilie, arata datele publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 397 milioane euro in primele trei luni, la 99,814 miliarde euro, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). În 31 decembrie 2018, datoria externă totală era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR. Astfel,…

