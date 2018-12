Datoria externă a României tot crește. La cât a ajuns La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 97,361 miliarde euro, arata datele revizuite ale BNR. Dupa primele zece luni, din totalul datoriei externe, datoria externa pe termen lung a insumat 68,286 miliarde euro la 31 octombrie, (69,1% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,3% fata de 31 decembrie 2017. Totodata, datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 31 octombrie nivelul de 30,567 miliarde euro (30,9% din totalul datoriei externe), in crestere cu 6% fata de 31 decembrie 2017. Totodata, datoria publica a ajuns la 34,404 miliarde euro dupa primele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

