La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de 97,361 miliarde euro, arata datele ale BNR. Dupa primele 11 luni din 2018, din totalul datoriei externe, datoria externa pe termen lung a insumat 67,726 miliarde euro la 30 noiembrie 2018 (68,2% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,2% fata de 31 decembrie 2017. In schimb, datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 30 noiembrie 2018 nivelul de 31,638 miliarde euro (31,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 9,7% fata de 31 decembrie 2017. Totodata, datoria publica a ajuns la 34,248 miliarde euro…