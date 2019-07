Datoria administraţiei publice se ridica la finele lunii martie la 329,38 miliarde lei Comparativ cu sfarsitul anului trecut, datoria administratiei publice era mai redusa cu 661,2 milioane lei.



Datoria pe termen mediu si lung se cifra la 319,92 miliarde lei, iar cea pe termen scurt la 9,466 miliarde lei. Din totalul datoriei, 6,384 miliarde lei erau in numerar si depozite, 271,577 miliarde lei in titluri de stat si 51,423 miliarde lei in imprumuturi.



In functie de valuta, cea mai mare era datoria in lei (163,46 miliarde lei), urmata de cea in euro (134,8 miliarde lei echivalent) si dolari (29,296 miliarde lei echivalent).



Datoria administratiei publice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de Guvern de joi vor fi transferati 700 de milioane de lei catre Fondul de Mediu pentru restituirea taxei auto catre cetateni. „Luam o decizie importanta și pentru cetațenii care trebuie sa-și recupereze taxa auto. Printr-o Hotarare pe care o adoptam…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 397 milioane euro in primele trei luni, la 99,814 miliarde euro, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).In 31 decembrie 2018, datoria externa totala era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR, conform Mediafax.…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 397 milioane euro in primele trei luni, la 99,814 miliarde euro, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In 31 decembrie 2018, datoria externa totala era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR. In perioada ianuarie…

- In 31 decembrie 2018, datoria externa totala era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR. In perioada ianuarie - martie 2019, datoria externa totala a crescut cu 397 milioane euro. Din total, datoria externa pe termen lung a insumat 67,427 miliarde euro la 31 martie 2019 (67,6%…

- OTP Bank Romania a inregistrat un profit ajustat dupa impozitare de 18,3 milioane lei (1,23 miliarde HUF). Nivelul profitului trimestrial este cu 19% sub rezultatul similar inregistrat in aceeasi perioda a anului 2018. Banca a inregistrat un avans al profitului operațional de 29% de la an la an in primul…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primul trimestru din 2019 un deficit de 1,212 miliarde euro, cu 18% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, de 1,027 miliarde euro in perioada ianuarie - martie 2018, conform datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei…

- Zece ani de penurie alimentara, frig și intuneric. Atat ne-a costat inițiativa fostului dictator roman Ceaușescu de a returna integral și anticipat datoria externa a Romaniei. Și pentru ca nu aveam prea multe de vandut, o mare parte din incasarile valutare destinate stingerii creditului s-a facut…

- Compania si-a planificat cheltuieli cu investitiile in suma de 1,051 miliarde lei. "Societatea incheie exercitiul financiar al anului 2018 cu o pierdere in valoare de 193,92 milioane lei, din care 188,35 milioane lei reprezinta cheltuieli de judecata definitive in cadrul obiectivului Magistrala…