Datini de Craciun in traditia populara In cultura populara romaneasca traditiile se regasesc in ciclurile naturii. Datinile au la baza practici din vremea dacilor si romanilor, prin urmare pastreaza un substrat pagan. Perioada Craciunului coincide cu cea a echinoctiului de iarna, iar la 20 decembrie este Ignatul: un act ritualic ce are ca scop indepartarea raului. Numele a fost preluat impreuna cu legenda tanarului care isi ucide tatal din greseala, cu securea care se pregatea sa sacrifice un porc. Ca obicei se practica in unele zone ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

