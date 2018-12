Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce social-democratii s-au pus de acord, in carul sedintei conducerii desfasurate luni, timp de mai multe ore, la Parlament, asupra remanierii guvernamentale, cele opt propuneri de ministri au luat drumul Cotroceniului. Pana la aceasta ora, nu sunt vesti pe aceasta tema – in sensul in care nu s-a…

- Municipalitatea consulta piata in vederea achizitiei lucrarilor de reparatii jardiniere amplasate pe domeniul public al Constantei.Jardinierele sunt din beton, cu suprafata laterala tencuita cu terasit sau placata cu piatra naturala cioplita cu glaf mozaicat sau glaf din piatra naturala cioplita. Reparatiile…

- Ieri, la Palatul Roznovanu, a avut loc o conferinta de presa in care s-a anuntat lansarea nationala a proiectului Federatiei Romane de Fotbal, "Impreuna suntem fotbal" destinat gradinitelor. Directorul de dezvoltare fotbalistica din cadrul FRF, Ciprian Paraschiv, a anuntat ca prima actiune, care va…

- Problemele grave de la AITT si chiar „greva artificiala”, anuntata pentru aceasta dimineata, in intervalul orar 6.00-8.00, cu impact direct si negativ asupra activitatii unor largi categorii de cetateni, preocupa in cel mai inalt grad administratia publica targovisteana. Primarul Cristian Stan a reluat…

- Vicepremierul italian Luigi di Maio a declarat vineri ca guvernul de la Roma nu intentioneaza 'sa intre in conflict' cu Comisia Europeana, in pofida deficitului de 2,4% din PIB anuntat pentru urmatorii trei ani, transmite AFP. 'Acum incepe dialogul cu UE si cu marii investitori privati si…

- Primarul Mihai Chirica a dat ieri asigurari ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei, pentru definirea casatoriei ca o uniune intre un barbat si o femeie, se va desfasura la Iasi fara probleme de organizare. Seful din Palatul Roznovanu a mentionat ca Autoritatea Electorala Permanenta a luat deja…

- Deputatul PNL Gabriel Andronache si purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, au depus, miercuri, la Avocatul Poporului (AP), solicitarea de sesizare a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in privinta Ordonantei de urgenta 78/2018 referitoare la rectificarea bugetului de stat. "Am depus…