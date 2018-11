Stiri pe aceeasi tema

- Expusa de specialistii unei companii de securitate informatica, o vulnerabilitate a retelei Facebook ar fi putut lasa informatiile despre utilizatori continute in pagina de profil accesibile oricarui website vizitat pe internet. Date cum ar fi like-urile acordate si interesele utilizatorilor puteau…

- Directorul Apple - a carui companie a reusit pana acum sa evite scandalurile legate de incalcarea confidentialitatii cu care s-au confruntat Google sau Facebook - a dat asigurari ca sustine ferm adoptarea unei legi federale "complete" privind protejarea vietii private in SUA, salutand totodata Regulamentul…

- In luna martie a acestui an, perioada in care Facebook se confrunta cu problemele aparute in urma scandalului cu Cambridge Analytica, Google descoperea un " bug" in API-ul (Application Programming Interface) retelei de socializare Google+....

- Surse citate de cotidianul The Wall Street Journal au declarat luni ca Google, care face parte din trustul Alphabet, a expus datele private a sute de mii de utilizatori ai retelei de socializare online Google+ si nu a dezvaluit problema de teama sanctiunilor autoritatilor de reglementare, informeaza…

- Aplicatiile au fost suspendate din cauza „ingrijorarilor privind programatorii sai sau modul in care acestea utilizeaza datele utilizatorilor”, a anuntat Ime Archibong, vicepresedintele pentru parteneriatele de produs din cadrul Facebook. Archibong a anuntat ca aplicatia myPersonality a fost eliminata…

- Facebook a anuntat miercuri seara, tarziu, ca datele a 4 milioane de utilizatori ar fi putut fi utilizate ilegal de o alta aplicatie, relateaza MarketWatch. ntr-o postare pe blog, Facebook a informat ca a blocat myPersonality, o aplicatie care a fost cel mai activa inainte de 2012, pentru…

