Datele personale vor deveni cea mai valoroasa marfa: Ar trebui sa fim platiti pentru utilizarea lor?

- Marea Britanie investigheaza daca Facebook a luat destule masuri pentru a proteja datele, dupa ce Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica, a spus ca firma britanica a angajata de Donald Trump a accesat ilegal informatii despre utilizatorii Facebook pentru a influenta opinia…

- Big-brother a trecut la un alt nivel. Scandalul prin care trece Facebook ne arata inca o data la ce amploare s-a ajuns cu urmarirea utilizatorilor pe internet. Daca citesti despre acest lucru si vezi exact ce date detin marile companii despre tine, pur si simpli te deprimi. Din pacate, nu doar Facebook…

- La un an jumatate de la lansarea albumul “Starboy”, The Weeknd și-a tot folosit conturile de pe Twitter, Instagram și Facebook pentru a ne da indicii despre viitorul sau album. Saptamana aceasta artistul a postat un screenshot pe Instagram impreuna cu descrierea “Ar trebui sa-i dam drumul vineri? Mi-e…

- Facebook a anuntat miercuri ca ia ”masuri suplimentare” in vederea unei mai bune protejari a datelor persoanle ale utilizatorilor sai - o noua tentativa a puternicei retele de socializare, cu doua milioane de utilizatori, de a iesi din scandalul Cambridge Analytica, relateaza AFP.

- Comisia Federala pentru Comert a SUA (FTC) a confirmat luni ca investigheaza reteaua de socializare Facebook cu privire la respectarea de catre aceasta a practicilor privind confidentialitatea datelor, in urma scandalului ce a scos la iveala faptul ca datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori…

- Dupa recentul scandal în care sunt implicate companiile Facebook si Cambridge Analytica, un nou studiu arata cât sunt de valoroase, de fapt, datele noaste personale.Astfel, pe "dark web" (internetul ascuns, folosit de gruparile de infractori), parola si numele de user…

- Lumea a fost zguduita de scandalul Cambridge Analytica, in urma caruia o mulțime de utilizatori au inceput sa paraseasca rețeaua de socializare. Insa, facand asta, au descoperit un lucru și mai cutremurator.

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite. Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa…

- Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa fie mai atenti cu privire la drepturile de acces pe care le acorda acestora. Astfel, s-a confirmat, inca o data, in ce masura incalca Facebook intimitatea utilizatorilor sai. In pagina de setari…

- Celebrul miliardar de la SpaceX, Elon Musk, a decis sa elimine ambele pagini Facebook ale companiilor sale, dupa un schimb de replici pe Twitter in care a fost provocat de cativa dintre fanii sai.

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- ''Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!'', i-a scris pe Twitter un internaut directorului Tesla, Elon Musk. ''Nu am stiut ca avem una. Se aranjeaza!'', a raspuns miliardarul. Paginile de Facebook ale SpaceX si Tesla, care aveau milioane de urmaritori, nu mai sunt accesibile, noteaza Reuters.…

- Datele a zeci de milioane de utilizatori de Facebook au fost colectate fara acordul lor si folosite in timpul campaniei electorale din SUA, dar si in campania pro-BREXIT. Acestea au fost stranse si prelucrate de o companie numita Cambridge Analytics. Pentru a nu ajunge in aceasta situatie, utilizatorii…

- Facebook nu a facut niciodata o prioritate din confidențialitatea datelor utilizatorilor - aceste date reprezinta motorul de creștere al companiei. Dezvaluirile recente din scandalul Cambridge Analytica au dat insa naștere unui nou val, cel al persoanelor care inca spera ca pot ține sub control „viața”…

- Daca veti cauta cu atentie printre stirile publicate de Google despre Cambridge Analityca, veti gasi doua abordari. Veti descoperi o separare neta intre unu, tonul respectuos-magulitor cu care jurnalistii de varii publicatii scriau pana in urma cu o saptamana despre compania care, miracol!, izbutea…

- Facebook este investigata in Statele Unite de Comisia Federala pentru Comert (FTC) si sase comisii importante din Congres in legatura cu modul in care datele personale a 50 de milioane de utilizatori au fost obtinute de firma de analiza a datelor Cambridge Analytica, care a contribuit la alegerea…

- Aleksandr Kogan, cercetatorul nascut in R Moldova si celebru pentru ca a creat aplicatia psihologica prin care Cambridge Analytica a extras ilegal date despre 50 de milioane de useri, a declarat pentru BBC ca este invinuit pe nedrept. "Cred ca sunt folosit ca tap ispasitor atat de catre Cambridge Analytica…

- Cofondatorul WhatsApp ii indeamna pe utilizatori sa iși ștearga conturile de Facebook. Indemnul vine la doar cateva zile dupa dezvaluirile legate de Cambridge Analytica. Cofondatorul WhatsApp, Brian Acton, intr-o postare pe Twitter, ii indeamna pe utilizatori sa renunțe la conturile de Facebook. Acton…

- Firma de analiza a datelor si consultanta Cambridge Analytica l-a suspendat marti pe directorul general Alexander Nix pe durata unei anchete independente privind o emisiune a postului de televiziune Channel 4. Nix a fost inregistrat pe ascuns cand se lauda ca a mituit si a instigat la infractiuni pentru…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Atitudinea lui Mark Zuckerberg, faimosul fondator al rețelei de socializare Facebook, de pe vremea cand era tanar, se intoarce astazi impotriva lui, mai ales pe fondul ultimului scandal privitor la scurgerile de informații aparute in rețeaua de socializare.

- Toate sondajele la iesirea de la urne il indica pe Vladimir Putin drept castigator al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Rusia, transmit agentiile de presa internationale. Presa rusa de stat, preluata de DPA, publica un scor de 73,9% pentru presedintele in exercitiu, care si-a…

- Vesti proaste pentru marile companii digitale, precum Facebook, Alphabet (proprietarul Google), Twitter sau Amazon. Potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi prezentat saptamana viitoare, pe 21 martie, ele ar putea sa fie impozitate cu 3- din veniturile brute in tara de unde provin utilizatorii.…

- Marile companii digitale, precum Alphabet su Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, transmite Bbloomberg, conform news.ro.Proiectul, care a fost vazut vineri…

- Probabil ati auzit teoria conspiratiei: „Facebook iti asculta microfonul ca sa stie ce reclame sa-ti puna in newsfeed. Adevarul este ca nu are nevoie de asta, explica The Wall Street Journal. „Facebook nu foloseste microfonul telefonului pentru a pune anumite reclame sau pentru a-ti influenta…

- Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, sustine Washington Post, care a adauga ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din functie pe secretarul de Stat Rex Tillerson.…

- Tim Berners-Lee, inventatorul internetului, cere reglementarea gigaților IT pentru a preveni ca internetul sa devina ”inarmat” pe scara larga de catre state, scrie The Guardian . Internetul implinit 29 de ani in data de 12 martie, dar viitorul sau pare tot mai sumbru. Acesta este și motivul pentru care…

- Presedintele american Donald Trump a precizat ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a explicat ca nord-coreenii nu vor mai face teste cu rachete pana la intalnirea sa cu liderul Kim Jong Un, care ar trebui sa aiba loc pana in luna mai. "Cred ca vor sa faca pace. Cred ca este timpul", a declarat…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Zvonurile despre preturile mari ale noului Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni. Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de…

- 'Roskomnadzor (autoritatea de control al mass-media) a blocat https://navalny.com/ la cererea (oligarhului rus Oleg) Deripaska', a anuntat opozantul pe contul sau de Twitter. 'Site-ul ramane inca accesibil prin intermediul catorva furnizori de internet, dar aceasta este temporar', a adaugat…

- Un belgian s-a trezit peste noapte cel mai bogat om din lume. El a descoperit in contul sau bancar un virament de doua mii de miliarde de euro. "Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat ca am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor consumatorilor, relateaza…

- Aproape toate afacerile, de la mici la mari, au o pagina de Facebook pentru a fi prezente in mediul online. O alta parte dintre acestea folosesc si alte platforme de social media, insa discutia pe acest subiect este adesea limitata la Facebook, Instagram si poate Twitter.

- Va exista sau nu un contract prenupțial intre cei doi viitori soți? Și, daca da, ce va conține acesta? Iata care sunt subiectele de interes pentru Prințul Harry și Meghan Markle in acest moment, adica inainte de nunta, cand astfel de decizii sunt luate! Ce se intampla cu conturile ei de social media?…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Calificarile regionale pentru The Bucharest Major s-au incheiat ieri, astfel ca a fost definitivat și tabloul participantelor: The Bucharest Major se va desfașura in Sala Polivalenta, in intervalul 4-11 martie și este dotat cu un fond de premii de un milion de dolari, plus 1,500 Dota…

- FC Universitatea Cluj, clubul cu cei mai multi membri cotizanti din Romania (1.200 la finalul anului 2017) tine pasul cu tehnologia si isi intareste prezenta in mediul online. Noul site, www.fcuniversitateacluj.ro le ofera suporterilor “Sepcilor rosii” o experienta mai placuta de navigare,…

- Meghan Markle, care se va casatori in luna mai cu printul Harry al Marii Britanii, si-a inchis conturile de pe platformele de socializare Instagram, Facebook si Twitter, a anuntat Palatul Kensington, scrie bbc.com. Meghan Markle a luat aceasta decizie pentru ca nu mai folosise aceste conturi „de…

- Meghan Markle și-a inchis toate conturile de pe rețelele de socializare. Palatul Kensington a confirmat acest lucru, in timp ce actrița americana a avut primul angajament oficial din acest an, alaturi de logodnicul ei, prințul Harry, relateaza BBC News. Meghan Markle a renunțat la Instagram, unde avea…

- Meghan Markle si-a inchis conturile pe care le avea pe Instagram, Facebook si Twitter. Vestea a fost confirmata de oficialii de la Palatul Kensington, care au venit si cu o explicatie, potrivit BBC . Gestul viitoarei sotii a Printului Harry vine cu mai bine de patru luni inainte de nunta

- Presedintele Donald Trump a inlocuit de pe moneda prezidentiala o expresie care atesta unitatea poporului american cu sloganul sau de campanie. De asemenea, Trump a modificat forma monedei pentru a-si inscrie pe ea numele cu caractere mai mari decat o facusera predecesorii sai. Asa numita…