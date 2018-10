Stiri pe aceeasi tema

- Datele personale ale clientilor sunt folosite "ca o arma cu eficienta militara" de catre companii care vizeaza cresterea profitului, a denuntat miercuri la Bruxelles directorul Apple, Tim Cook, transmit Reuters si AFP. Directorul Apple - a carui companie a reusit pana acum sa evite scandalurile legate…

- In luna martie a acestui an, perioada in care Facebook se confrunta cu problemele aparute in urma scandalului cu Cambridge Analytica, Google descoperea un " bug" in API-ul (Application Programming Interface) retelei de socializare Google+....

- Google+ nu mai este de mult o prioritate pentru gigantul online, experimentele sale in domeniul retelelor de socializare dovedindu-se a fi neinteresante pentru publicul larg. In urma identificarii unei mari probleme de securitate, care ar putea compromite intimitatea utilizatorilor, Google a decis sa…

- Surse citate de cotidianul The Wall Street Journal au declarat luni ca Google, care face parte din trustul Alphabet, a expus datele private a sute de mii de utilizatori ai retelei de socializare online Google+ si nu a dezvaluit problema de teama sanctiunilor autoritatilor de reglementare, informeaza…

- Intr-o postare pe blog, Facebook a informat ca a blocat myPersonality, o aplicatie care a fost cel mai activa inainte de 2012, pentru ca aceasta nu a acceptat un audit si pentru ca a pus la dispozitie date ale utilizatorilor unor cercetatori si unor alte companii. Facebook va anunta utilizatorii ale…

- Seful securitatii de la Facebook, Alex Stamos, a declarat ca va parasi compania la sfarsitul lunii. Anuntul a fost facut dupa ce Facebook a descoperit persoane ce continua sa foloseasca platforma de socializare pentru a manipula discutiile politice si pentru a influenta rezultatele alegerilor parlamentare…

- Initiativa, denumita ''Data Transfer Project'', are ca scop ''acordarea de asistenta utilizatorilor pentru a-si putea transfera datele personale in conditii de siguranta si cu usurinta de la un furnizor de servicii la altul'', a explicat Microsoft intr-un mesaj publicat pe blogul companiei, in contextul…