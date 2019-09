Ecuadorul se confrunta cu o problema informatica de anvergura, in contextul in care datele personale a peste 20 de milioane de oameni, printre care si sapte milioane de copii, au ajuns in mediul online printr-un server nesecurizat al unei companii locale de marketing si analiza, scrie CNBC, potrivit Mediafax.

Populatia Ecuadorului totalizeaza aproximativ 16,5 milioane de oameni. Biroul procurorului general de stat a declarat luni ca inclusiv persoanele decedate ar putea fi cuantificate ca victime ale acestei crize.

