- Schimbare de proportii la pensiile private. Aceasta va afecta atat Pilonul II, cat si Pilonul III. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat recent un set de norme pentru introducerea, de la 1 aprilie 2018, a platilor esalonate pentru Pilonul II si III de pensii private. Pana in prezent,…

- Piata asigurarilor din Romania a continuat si in anul 2017 tendinta de crestere, iar societatile de asigurare autorizate si reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au subscris prime brute in valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent, potrivit unui…

- Piața asigurarilor din Romania a continuat și anul trecut tendința de creștere, primele brute subscrise de societațile de asigurare atingand valoarea de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent, a anunțat luni Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Aproximativ 89% a fost…

- Avand in vedere declarațiile publice cu privire la realizarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a unui Proiect de constituire a corpului de constatori de dauna independenți, Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania - UNSAR solicita Președintelui ASF sa manifeste…

- Metrorex anunta in 2011 ca vrea sa concesioneze pe 30 de ani unui operator privat serviciile de transport de calatori pe viitoarea magistrala Bragadiru – Voluntari, care ar fi trebuit sa fie gata pana in 2020. Magistrala 7 urma sa fie primul parteneriat public – privat la metrou, in cadrul caruia…

- Capital TV, emisiune economica realizata de Claudiu Șerban și difuzata Romania TV, a fost desemnata cea mai buna emisiune de educație financiara din 2017. Premiul a fost primit de Claudiu Șerban in cadrul galei EduFin, ținuta la Palatul Parlamentului și organizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara…

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

- Nivelul de alfabetizare financiara este scazut, Romania fiind pe ultimul loc in Europa, cu un nivel de 22% din populatie alfabetizata financiar, in timp ce media europeana este de 55%, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cornel Coca Constantinescu, la…

- Presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu, a fost avizat, miercuri, de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in functia de administrator al Postei Romane Broker de Asigurare. FORT s-a numarat printre principalele organizatii patronale ale transportatorilor…

- Circa 100 de elevi de liceu au invatat, luni, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), despre produsele financiare din Romania, in cadrul unui seminar organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu ocazia Global Money Week. Cursul, denumit Supermarket financiar, s-a desfasurat…

- Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) deruleaza, in aceasta perioada, un amplu proces de evaluare a instituțiilor de invațamant preuniversitar din țara. Demersul este susținut prin Ordinul de ministru nr. 5291/23.09.2016, fondurile necesare evaluarii fiind alocate…

- Colaborarea dintre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și Registrul Auto Roman (RAR) da roade și acestea sunt in folosul romanilor. Pentru prima data in Romania, cei care vor sa cumpere autovehicule second hand vor putea afla prin SMS istoricul acestora. Printre informațiile esențiale…

- OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE PENTRU ACȚIUNILE ZENTIVA S.A (FOSTA SICOMED S.A. – FABRICA DE MEDICAMENTE) Ofertant: Zentiva N.V., parte a grupului Sanofi Emitent: Zentiva S.A. Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale S.A. Preț oferta:…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat vineri noile tarife de referința RCA, un reper pentru consumatori in ceea ce privește prețul RCA. Tariful de referința mediu ponderat in funcție de numarul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice este de 756 lei, in creștere cu 9%…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat recent noile tarife de referinta pentru politele de asigurare auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. 1 1 0 1 0 0

- Vești nu foarte bune! Se scumpește RCA! Mai exact, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), iar tariful de referinta mediu ponderat in functie de numarul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice este de 756 lei,…

- Zentiva N.V. inițiaza oferta publica de cumparare a acțiunilor Zentiva S.A. (fosta Sicomed S.A. – Fabrica de Medicamente) București, 15 februarie 2018 - Zentiva N.V. inițiaza, in perioada 20.02.2018 – 05.04.2018, o oferta publica de cumparare in vederea achiziționarii…

- Ofertant: Zentiva N.V., parte a grupului Sanofi Emitent: Zentiva S.A. Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale S.A. Preț oferta: 3,5 lei/acțiune Perioada de oferta: 20.02.2018 – 05.04.2018 Unde puteți subscrie (solicita vanzarea acțiunilor)? Sediul…

- Ministerul de Finante asteapta ca autoritati precum Banca Nationala si Autoritatea de Supraveghere Financiara sa ia pozitie privind criptomonedele, pentru ca aceste castiguri reprezinta venituri din alte surse, sustine Alex Milcev, partener, lider al departamentului de Asistenta Fiscala, EY Romania,…

- Cam o treime din numarul politelor emise de intermediarii in asigurari sunt polite RCA emise numai pe o luna, iar tendinta este una de crestere a numarului acestora. Frecventa daunei pe politele incheiate pe perioade scurte a crescut, punand astfel presiune pe pret, dupa cum spun brokerii de asigurari,…

- Romania este una din puținele țari reprezentate la nivel european in dezvoltarea inovațiilor tehnologice in asigurari prin participarea lui Calin Rangu, Director ASF, in cadrul Comitetului InsurTech Task Force organizat de Autoritatea Europeana de Asigurari și Pensii (EIOPA), cel care a explicat…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- In anul 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. In anul 2017 exporturile FOB au insumat 62641,2 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 75596,9 milioane euro. Deficitul…

- Trei proiecte importante cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania sunt pregatite pentru implementare, fiind sustinute de Autoritatea de Supraveghere Financiara si Registrul Auto Roman. Cel mai important proiect se refera la efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu…

- Vicepresedintele sectorului asigurari-reasigurari a prezentat și cateva din obiectivele pe care ASF le are pentru anul 2018, care au in vedere consolidarea funcției de supraveghere prin dezvoltarea instrumentelor specifice acesteia și continuarea acțiunilor de promovare a pieței de asigurari, cu scopul…

- Vicepreședintele ASF a precizat ca schimbarile vor fi atat din punct de vedere al business-ului, cat si din punct de vedere legislativ. Obiectivele ASF pentru 2018 Reprezentantul ASF a prezentat si cateva din obiectivele pe care institutia le are pentru anul 2018, care au in vedere…

- Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR), normativ reglementat de Uniunea Europeana, va intra in vigoare la date de 25 mai 2018. Ce inseamna GDPR și cum va afecta procesul de recrutare a forței de munca in Romania? Va prezentam principalele drepturi pe care le vor avea persoanele fizice,…

- Soferii pot sa verifice si online, de acum inainte, clasa bonus/malus pentru masinile asigurate prin RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara a lansat, recent, o aplicatie prin care aceste informatii pot fi obtinute direct din fata calculatorului.

- Anul trecut firmele straine care opereaza in Romania au ajuns la o pondere de 50% in cifra de afaceri totala din economie, iar cele romanesti au coboarat la 46%, se arata in a treia editia a studiului Capitalul privat romanesc, lansat de Piarom si ZF. In 2015 firmele straine aveau 49%, iar cele cu…

- Vești bune pentru bacauanii care vor intenționa sa-și achiziționeze o mașina la mana a doua și vor sa-i cunoasca dinainte istoricul. Astfel, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat inceperea unei serii de colaborari cu Registrul Auto Roman (RAR) pentru implementarea unor proiecte extrem…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din Romania, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea corpului…

- Romanii care achiziționeaza mașini second hand vor putea verifica printr-un simplu SMS la Registrul Auto Roman (RAR), care este kilometrajul real al autoturismelor, dar și eventualele daune pe care le-a suferit, potrivit unui comunicat al Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cele doua instituții…

- Mașinilor cu sistemele de securitate grav avariate li se va suspenda ITP-ul Prim-vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Ovidiu Wlassopol, și George Dinca, directorul Registrului Auto Roman (RAR), au agreat implementarea a trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Român (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din România, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea…

- ASF si RAR vor derula trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor, ce privesc inspectiile tehnice de siguranta, infiintarea corpului constatatorilor de dauna independenti, precum si un serviciu de informare rapida pus la dispozitie cumparatorilor de masini second hand, scrie Romania TV.Proiectele…

- Primul proiect se refera la efectuarea inspecțiilor tehnice de siguranța pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranța rutiera. In Strategia pentru Siguranța Rutiera, precum și in Planul de implementare a acesteia, adoptate prin Hotararea de Guvern nr. 755/2016, este prevazuta creșterea siguranței…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), supraveghetorul pietei de capital, pietei de asigurari si al pietei pensiilor private, a aprobat emiterea certificatului de inregistrare al valorii mobiliare in vederea admitereii la tranzactionare a producatorului de mobila Elvila Bucuresti. …

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- City Insurance face publice astazi rezultatele preliminare ale anului 2017, o analiza clara a creșterii companiei și a respectarii promisiunilor fața de clienții și partenerii sai. ● Numarul de contracte incheiate: 4.877.239 ● Totalul dosarelor de daune instrumentate: 110.696 ● Volumul plații…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Ambasada Republicii Turcia in Romania, organizeaza in perioada 6 – 9 februarie , la Istanbul (Turcia), o misiune economica de vizitare a ISK Sodex 2018. Evenimentul este un targ internațional pentru sisteme de racire, incalzire,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea. Pretul de cumparare din oferta este de 0,935 lei/actiune, cu 4,8% peste valoare la care actiunile FP au inchis sedinta de miercuri.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea, potrivit unei informari a FP, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). 'Franklin Templeton Investment Management…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- Misu Negritoiu, fost sef al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) si fost CEO al ING Bank, a devenit senior advisor in cadrul EY Romania, una dintre cele mai mari firme de consultanta si audit din piata locala, parte a BIG4.

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, considera presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romanie (AAFBR), Iancu Guda. "Este foarte important ca firmele active in Romania sa-si creasca…

- In perioada 1.I-30.XI 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.XI 2017 exporturile FOB au insumat 58146,8 milioane euro, iar importurile…

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, compania care a primit cea mai mare amenda din istoria Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru ca si-a avertizat clientii cu privire la discutiile publice privind o posibila nationalizare a fondurilor de pensii private, a dat in judecata autoritatea,…

- Datele analizate releva faptul ca masini ale marcilor Volkswagen, BMW si Audi au fost cele mai verificate de clientii de automobile rulate din Romania, in timp ce maximum 1% dintre clientii de masini vechi Renault, Dacia, Fiat sau Peugeot verifica istoricul online. Pe de alta parte, marea…

- Cele noua companii care vand poliție de asigurare auto RCA au inceput sa ofere și serviciul de decontare directa, care permite unui șofer pagubit sa-și repare mașina pe propria asigurare și nu pe polița celui din vina caruia s-a produs accidentul. Este un mecanism nou, opțional, pe care compania de…