Datele EUROSTAT indică rata șomajului din România - clasamentul țărilor din Uniunea Europeană Romania a inregistrat o rata a somajului de 3,8% in martie, date ajustate sezonier, la fel ca in februarie, dar, in zona euro, somajul a scazut la 7,7%, cea mai scazuta din septembrie 2008, potrivit datelor publicate marti de Eurostat, informeaza News.ro. Citește și: ULTIMA ORA Comisia Europeana avertizeaza ca va actiona rapid in contextul problemelor statului de drept din Romania In februarie, zona euro inregistra o rata a somajului de 7,8%, date ajustate sezonier. Rata de 7,7%, din martie, este cea mai scazuta din septembrie 2008 pana in prezent, potrivit Eurostat. La nivelul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

