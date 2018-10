Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un spor natural negativ in luna august 2018, fata de luna precedenta, in conditiile in care numarul decedatilor a fost mai mare cu 1.430 de persoane fata de cel al nascutilor-vii, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat remis, ieri, AGERPRES. Astfel, in…

- Romania a inregistrat un spor natural negativ in luna august 2018, fata de luna precedenta, in conditiile in care numarul decedatilor a fost mai mare cu 1.430 persoane fata de cel al nascutilor-vii, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES.…

- In al doilea trimestru al acestui an, fata de acelasi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 4,1% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor provizorii (2), transmise miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Economistii isi reduc previziunile de crestere economica pentru 2018, la sub 4%, dupa ce Institutul National de Statistica a publicat datele detaliate despre evolutia PIB in trimestrul al doilea. Cresterea economica de 4% inregistrata in semestrul I este una buna, dar perspectivele pentru…

- Rata anuala de crestere a economiei Turciei a incetinit la 5,2% in trimestrul doi din 2018, in timp ce pe ansamblul anului trecut PIB-ul a inregistrat un avans de 7,4%, arata cifrele oficiale publicate luni de Institutul National de Statistica (TurkStat), transmite Reuters. Analiştii cred că…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 17,922 miliarde de lei, in al doilea trimestru din 2018, fiind in scadere cu 0,2%, comparativ cu trimestrul II 2017, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . De asemenea, in primul…

- Sporul natural al populației a fost ramas negativ in luna iunie 2018, decedatii avand un excedent fata de nascutii‐vii de 4.122 de persoane, ceea ce reprezinta o scadere de aproape 27% fata de luna mai 2018, arata datele comunicate vineri de Institutul Național de Statistica. In luna iunie 2018 s-a…

- Sporul natural al populatiei a fost ramas negativ in luna iunie 2018, decedatii avand un excedent fata de nascutii‐vii de 4.122 de persoane, ceea ce reprezinta o scadere de aproape 27% fata de luna mai 2018, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica. In luna iunie…