Stiri pe aceeasi tema

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".…

- Scandalul alegerilor prezidențiale din Statele Unite, in urma carora Donald Trump a ajuns șeful statului, ar putea lua o noua intorsatura. O ancheta a publicației britanice The Guardian scoate la iveala o breșa de securitate imensa care a afectat rețeaua de socializare Facebook, permițand unei firme…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

- Compania Strategic Communication Laboratories, cea care a condus colectarea de date pentru campania lui Donald Trump, a fost suspendata de catre Facebook pentru ca a incalcat politicile de colectare și deținere a datelor personale. Aceasta companie, alaturi de Cambridge Analytica, sunt…

- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile facute de Liviu Dragnea, conform caruia primul guvern USL ar fi fost facut impreuna cu directorul SRI, George Maior. Pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a postat un mesaj in care povesteste in detaliu cum a fost construit rpimul guvern USL. "Dragnea mincinosul…

- Decizia lui Donald Trump de a impune taxe suplimentare pe importurile de otel si aluminiu nu va ramane nepedepsita, avertizeaza oficialii europeni. SUA au trei luni la dispoziție pentru a exclude UE de pe lista țarilor carora li se aplica noile tarife – in caz contrar, Bruxelles-ul se declara hotarat…

- Poporul sirian nu mai are liniște de aproape opt ani. Inaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, a declarat vineri ca “suferința neincetata a civililor sirieni reprezinta un eșec rușinos al voinței politice și noi drame in istoria acestui conflict ajuns la deprimanta aniversare a șapte…

- Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 12:00, rețeaua Telekom a cazut, foarte mulți dintre clienți fiind puși in situația de a nu putea suna sau fi sunați. Reprezentanții Telekom au detaliat problema pe pagina lor de Facebook. Prin intermediul mesajului postat, compania de telefonie a incercat sa-i linișteasca…

- Au trecut aproape sapte ani de la inaugurarea National Arena, dar inca mai descoperim hibe ale stadionului ce a costat peste 230 de milioane de euro. Cea mai noua are legatura cu acoperisul arenei, care a costat nu mai putin de 20 de milioane de euro. Acesta nu poate fi folosit iarna,…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Din 600.000 de frme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din…

- SUA și Marea Britanie acuza oficial ca Rusia ar fi lansat atacul cibernetic ”NotPetya”, care a avut loc in vara anului trecut și a afectat companii din intreaga lume, scrie Reuters . In principal, insa, atacul a devastat rețelele de calculatoare din Ucraina, dar și Rusia. Atacul a fost lansat de armata…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa. C...

- Jurnal de front din Afganistan. Jurnaliștii Libertatea Dragoș Sasu si Ionuț Iordanescu vor transmite, timp de doua saptamani, din inima celui mai lung razboi din istoria moderna. Inceput in urma cu 17 ani, razboiul din Afganistan si-a dorit sa alunge de la putere gruparile extremiste care protejau…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor consumatorilor, relateaza…

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- The European Union's chief negotiator for Brexit, Michel Barnier, will visit Romania in the near future, Minister-delegate for European Affairs Victor Negrescu announced on Tuesday. "I am glad to inform you that Michel Barnier will visit Romania in the near future in order to strengthen the…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, a anuntat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. "Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat o vizita…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- "Voi face tot ceea ce ține de mine, ca Primar General, pentru ca Bucureștiul sa aiba trei unitați medicale noi: Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6. Vor fi achiziționate și 300 de locuințe de serviciu pentru personalul medical. Pentru aceste…

- Veniturile din turism ale Turciei au crescut cu aproape o cincime anul trecut, pana la 26,28 miliarde de dolari, stimulate de o crestere de peste 400% a numarului de turisti rusi care au vizitat anul trecut Turcia, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Turismului, transmite Reuters.…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro. Catalin Zmarandescu, primele declaratii despre Gigi Becali dupa RUPTURA. Cum a ajuns sa lucreze…

- V-ati întrebat vreodata cum arata una din casele lui Donald Trump? Va aratam cea mai recenta achizitie a presedintelui, pentru care a scos din buzunar o suma fabuloasa. 45 de milioane de dolari costa noua casa a lui Trump.

- Andreas Mundt, seful Oficiului Federal Anticartel, principala agentie germana pentru reglementari in domeniul concurentei, a declarat ca Facebook ar putea primi interdictie de a colecta si procesa datele a milioane de utilizatori fiind considerat un abuz.

- Politistul Marian Godina a facut publica pe pagina sa de Facebook o imagine din care reiese ca jandarmul filmat in timp ce lovea cu pumnul protestatarii din Piata Universitatii a facut parte si din dispozitivul care s-a aflat la DNA cand liderul PSD Liviu Dragnea a fost la audieri.

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a transmis in timp real Casei Albe, prin intermediul avocatului, intrebarile pe care le-a primit in cursul audierilor din Camera Reprezentantilor in ancheta contactelor cu Rusia, afirma surse citate de AP.

- Comisia Europeana a adoptat prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care prevede ca toate ambalajele sa devina reciclabile pana in 2030. In fiecare an, europenii genereaza 25 de milioane de tone de deseuri din plastic dar numai 30% (7,5 milioane de tone) din acestea sunt reciclate.…

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a primit citatie din partea procurorului special Robert Mueller pentru a depune marturie in fata juratilor unei instante federale despre posibile contacte cu Rusia, afirma surse citate de New York Times.

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Cercetatori germani sustin ca grupurile de WhatsApp pot cadea victima hackerilor, in pofida criptarii folosite de aplicatia celor de la Facebook. Potrivit acestora, oricine reuseste sa dobandeasca controlul asupra serverelor folosite de WhatsApp se poate adauga intr-un grup de discutii fara a fi necesara…

- Facebook a anuntat joi o modificare majora a fluxurilor sale de actualitati (News Feed) care sunt lecturate de peste 2 miliarde de utilizatori. De acum înainte vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile si de prietenii internautilor, în detrimentul companiilor si altor…

- Monalisa Pandelea a pierdut lupta cu viața. Tanara a fost diagnosticata cu cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Artista in varsta de 26 de ani, Monalisa Pandelea, a fost o fata extrem de talentata, iubita și apreciata. Munca sa a fost intotdeauna valorificata la adevaratul…

- Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea mesajelor sale controversate ar ascunde informatii importante pe care oamenii trebuie sa le poata vedea si dezbate". Personalitatile…

- Seful Casei Albe, Donald Trump, l-a atacat extrem de dur pe Steve Bannon, cel care l-a ajutat sa castige prezidentialele, dupa declaratiile incendiare facute de controversatul sau fost consilier.

- Întrevederea unor membri ai fostei echipe de campanie electorala a lui Donald Trump cu oficiali rusi a fost un "act de tradare", afirma Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice.

- Companiile aeriene nu au inregistrat anul trecut niciun singur deces al unui pasager de pe urma prabusirii unui avion comercial de pasageri, ceea ce face din 2017 cel mai sigur an din istorie pentru transportul aerian, au anuntat luni firma olandeza de consultanta To70 si a site-ului specializat in…

- Engie Romania, unul dintre cei doi mari furnizori de gaze din Romania, va cumpara 262 de autovehicule de la Renault Commercial Roumanie, valoarea contractului ridicandu-se la 16,4 milioane de lei (circa 3,58 milioane euro), fara TVA. Renault a depus singura oferta primita de Engie la licitatia…

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica seara, la petrecerea de Anul Nou, ca anul 2018 va fi unul "fantastic". "Vom avea un an grozav", a spus Trump, insotit de sotia sa, Melania, si de fiul Barron, la sosirea la petrecerea de la Mar-a-Lago, Florida, relateaza CBS News.…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Misiunea Statelor Unite la ONU a anuntat, marti, ca bugetul pentru anul 2018-2019, alocat Natiunilor Unite, va fi redus cu aproximativ 285 de milioane de dolari (aproximativ 240 de milioane de euro). De asemenea, va limita si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Presedintele Guatemalei a anuntat, pe contul sau oficial de Facebook, ca a decis sa ia exemplul Statelor Unite si sa isi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.Donald Trump a decis sa recunoasca statutul Ierusalimuui drept capitala a Israelului pe 6 decembrie, iar saptamana trecuta 128…

- Un fost pușcaș marin a fost arestat sub acuzația ca planuia un atac terorist inspirat de gruparea terorista Statul Islamic. El voia sa comita atentatul la un centru comercial din San Francisco, relateaza AFP. Fostul pușcaș marin Everitt Aaron Jameson, in varsta de 26 de ani, a intrat in vizorul FBI,…

- `Invatati din reforma fiscala pe care presedintele Donald Trump tocmai a dus-o la bun sfarsit`, susține omul de afaceri romano-american, George Mioc. Intr-o postare pe Facebook el face o demonstrație și un apel catre politicienii romani sa se uite atent la ce a facut președintele Donald Trump și…

- Mesajul lui Liviu Plesoianu catre presedintele Donald Trump a fost publicat pe Facebook atat in romana, cat siin engleza. Redam in continuare varianta in romana ascrisorii: Domnule Președinte Trump, cred ca e bine sa aflați cine organizeaza protestele din Romania – cei care se declarau „INGROZIȚI”…

- Franța solicita oficial ca WhatsApp sa nu mai transmita catre Facebook date privind utilizatorii sai, scrie Reuters, care citeaza CNIL, autoritatea de protecția a datelor din Hexagon, scrie libertatea.ro.Daca WhatsApp nu se se va supune deciziei, aceasta risca amenzi.

- Autoritațile din Romania au cerut Facebook informații despre 74 de conturi, arata datele unui raport al Facebook, citat de Antena3.Citeste si: Turcescu iese la rampa cu acuzatii DURE: 'Trocul PSD-UDMR va fi definitivat azi...' . Potrivit informațiilor, au existat 50 de solicitari din…