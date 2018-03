Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia actiunilor Facebook a inregistrat luni o scadere semnificativa, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza AFP, preluat de Agerpres. La scurt timp după debutul tranzacţiilor…

- Facebook investigheaza daca un angajat al sau a stiut despre scurgerea cu informatii despre 50 de milioane de persoane catre Cambridge Analytica, firma de publicitate care l-a ajutat pe Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, transmite Bloomberg.

- Scandalul alegerilor prezidențiale din Statele Unite, in urma carora Donald Trump a ajuns șeful statului, ar putea lua o noua intorsatura. O ancheta a publicației britanice The Guardian scoate la iveala o breșa de securitate imensa care a afectat rețeaua de socializare Facebook, permițand unei firme…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

- Citatiile judiciare au fost adresate Organizatiei Trump, fiind un nou pas spre aducerea investigatiei mai aproape de actualul lider de la Casa Alba. Nu este clar care este sfera de incidenta a ordinelor judiciare care vizeaza activitatile Organizatiei Trump, o asociatie care include toate companiile…

- Haosul de la Casa Alba continua. Jurnaliștii de la Washington Post dau ca sigura demiterea lui H.R. McMaster, consilierul pentru securitate al președintelui Donald Trump. Haosul de la Casa Alba continua. Dupa Rex Tillerson, urmatorul care va parasi administrația prezidențiala este consilierul pentru…

- Procurorul special Robert S. Mueller a citat compania Trump Organisation in procesul care privește implicarea Rusiei in alegerile din SUA. Citația se refera la transmiterea de documente, inclusiv unele legate de afaceri cu Rusia. Folosirea cuvantului"citație" este deocadamdata nu…

- SUA pregatește noi sancțiuni contra Rusiei din cauza unor atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice, nucleare si aeriene din Statele Unite, a anunțat administrația Donald Trump. "Administratia SUA...

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- Echipa procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele ruse in alegerile americane din 2016, a strans probe potrivit carora o intalnire care a avut loc in ianuarie, in Seychelles, a reprezentat o incercare de stabilire a unui canal secret de comunicare intre Administratia Trump si Kremlin.…

- Ministrii de externe din cele trei tari baltice, membre ale NATO, se afla in vizita la Washington pentru a le cere liderilor occidentali sa ia in serios amenintarile Rusiei, pe care le considera a fi la un nivel "nemaiintalnit" din anii '30 si '40. Sefii diplomatiilor estona, letona…

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…

- La doar cateva zile dupa ce președintele Vladimir Putin a vorbit in discursul sau public despre amploarea arsenalului militar, Rusia anunța ca a inceput productia de serie a rachetelor hipersonice Avangard. Agenția de presa rusa RIA, citeaza surse militare care susțin ca Rusia a inceput productia de…

- Intr-un interviu acordat unui post de televiziune american, Putin cere ca Statele Unite sa prezinte dovezi privind implicarea rușilor in alegerile din 2016, scrie Agerpres. Dupa ce procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi si trei firme luna trecuta de ingerinta in campania pentru…

- Kremlinul a respins vineri acuzatii potrivit carora vrea sa se lanseze intr-o noua ”cursa a inarmarii” cu Statele Unite, la o zi dupa un discurs militarist al lui Vladimir Putin, in care a laudat noi arme nucleare ”invincibile” ale Rusiei, relateaza AFP. Presedintele rus a staruit indelung, in discursul…

- Statele Unite și Germania cer Rusiei sa inceteze participarea la bombardamentele Goutei de Est din Siria și sa convinga regimul Bashar al Assad sa opreasca operațiunile ofensive impotriva populației civile, se arata in declarația Administratiei Cancelariei germane, in urma unei conversații telefonice…

- Administratia Trump intentioneaza sa vanda Kievului rachete antitanc, inclusiv sistemul avansat Javelin, arme pe care trupele ucrainene le-ar putea folosi in lupta impotriva separatistilor sustinuti de rusi. Departamentul de Stat si-a anuntat oficial, joi, intentia de a trimite armele intr-o…

- Certificatul de securitate al lui Jared Kushner, ginerele si consilierul lui Donald Trump, a fost retrogradat cu un nivel, astfel incat Kushner nu va mai putea citi rapoartele de securitate nationala primite de presedintele american. Kushner a fost anuntat de modificare, dar si alti consilieri…

- Administratia de la Washington a sugerat ca Guvernul ar putea avea banii necesari pentru a finanta pregatirea si dotarea cu arme a unui milion de profesori din Statele Unite. Afirmatiile vin in contextul in care presedintele Donald Trump a declarat ca profesorii ar trebui inarmati, ca raspuns…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times.

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele…

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Denuntand comisiile, anchetele si 'ura intre partide' provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a fost…

- Imaginile cu cladirea degradata a Cazinoului au ajuns și în presa din Australia. Jurnaliștii straini noteaza ca, din luna ianuarie, simbolul Constanței se situeaza în primele 7 cele mai periclitate cladiri din Europa. Fotojurnalistul Jakub Kyncl a primit permisiunea din partea primariei…

- SUA și Marea Britanie acuza oficial ca Rusia ar fi lansat atacul cibernetic ”NotPetya”, care a avut loc in vara anului trecut și a afectat companii din intreaga lume, scrie Reuters . In principal, insa, atacul a devastat rețelele de calculatoare din Ucraina, dar și Rusia. Atacul a fost lansat de armata…

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Comitetul pentru informatii al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA a votat pentru publicarea raspunsului democratilor la un document al Partidului Republican, declasificat vineri, care sustine ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul Justitiei au comis erori in ancheta cu privire…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat vineri publicarea unei controversate note, care ar oferi detalii despre o partinire din partea FBI, relateaza BBC News.Citește și: Laura Codruța Kovesi se apara, in Dosarul Microsoft: atac EXPLOZIV la procurorul Iorga Moraru Aceasta nota…

- Donald Trump a declasificat nota confidentiala in care republicanul Devin Nunes denunta FBI pentru punerea sub ascultare a unui apropiat al presedintelui american luat in vizorul anchetei cu privire la implicarea rusilor in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite.

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Opinary este un startup care dezvolta unelete prin care publicatiile online pot realiza sondaje de opinie in randul cititorilor. Firma a primit o investitie de 3 milioane de euro din partea unui grup de investitori americani. Printre publicatiile cu care colaboreaza startup-ul se numara The Times, The…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza presupusele contacte ale consilierilor presedintelui Donald Trump cu Rusia, relateaza postul NBC News si cotidianul The New York Post.

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI despre conexiunile cu regimul chinez pe care le-ar putea avea fosta sotie a lui Rupert Murdoch, Wendi Deng Murdoch, cu care el intretine relatii de prietenie, a informat luni Wall Street Journal (WSJ), citat de AFP. Potrivit…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Donald Trump a ajuns din nou in centrul atenției. De aceasta data, președintele american a anunțat ca Statele Unite au vandut Norvegiei avioane de vanatoare F-52. Asta deși aceste aparate de zbor nu exista… decant in focul video „Call of Duty: Advanced Warfare”. „In luna noiembrie am inceput sa furnizam…

- Doi din trei rusi considera ca tara lor are inamici, Statele Unite ale Americii reprezentind cel mai mare dusman, arata un sondaj publicat miercuri, relateaza themoscowtimes.com. Relatiile dintre SUA si Rusia sint la cel mai mic nivel istoric dupa presupusa interferenta a Kremlinului in alegerile americane.…

- Longzhu Gaming, caștigatoarea sezonului regulat și a playoff-urilor LCK din vara, precum și ocupanta unui loc 5-8 la Worlds 2017, a fost cumparata de compania chineza Kingzone. Vanzarea s-a datorat faptului ca echipa era deținuta de Longzhu TV, la randul ei deținuta de compania chineza Suning…

- Twitter a transmis un comunicat in care explica faptul ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar "ascunde informatii importante" pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate. In plus, spun reprezentantii platformei, o astfel de masura…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Rusia lucreaza la masuri de aparare pentru a se pregati in cazul in care Statele Unite si alte tari vor cere implementarea unor noi sanctiuni impotriva statului rus, a declarat, miercuri, Kremlinul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Kremlinul a fost rugat sa comenteze cu privire…