Romania se afla, potrivit unui studiu Eurostat din 2019, pe primul loc in ceea ce privește rata nașterilor in randul adolescentelor și pe ultimul loc in ceea ce privește rata nașterilor in randul femeilor de peste 40 de ani. Romania se afla, potrivit unui studiu Eurostat realizat in 2019, pe primul loc in ceea ce privește rata nașterilor in randul adolescentelor. Procentul la nivel național este de 12,3%, mult peste media europeana, de 4%. In țara noastra, unul din zece copii are o…

- Romania se afla, potrivit unui studiu Eurostat din 2019, pe primul loc in ceea ce privește rata nașterilor in randul adolescentelor și pe ultimul loc in ceea ce privește rata nașterilor in randul femeilor de peste 40 de ani, scrie Mediafax.

