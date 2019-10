Date personale ale studenţilor de la o prestigioasă universitate, în vizorul hackerilor Date personale ale studentilor si angajatilor de la una din cele mai prestigioase universitati din Australia s-au aflat saptamani la rand in vizorul unor hackeri, releva miercuri un raport realizat dupa o bresa de securitate inregistrata in 2018, citat de agentia Reuters.



Universitatea Nationala Australiana (ANU) a anuntat in iunie ca la sfarsitul anului trecut dispozitivul sau de protectie informatica a fost spart de hackeri care ar fi putut astfel accede la date sensibile, inclusiv privind conturile bancare si pasapoartele studentilor, mergand pana la 19 ani in urma.



Avand…

Sursa articol: dcnews.ro

