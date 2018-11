Stiri pe aceeasi tema

- Mare parte din California e in pericol sa fie mistuita de incendii de vegetatie. Expertii americani spun ca, inainte de izbucnirea focului, solul statului american era uscat in totalitate! Asta in conditiile in care, anul trecut, doar 26 la suta din teritoriul Californiei era afectat de seceta. Cel…

- Incendiile din California, care au lasat in urma cel putin 59 de morti, au continuat sa faca ravagii, miercuri, in statul american unde autoritatile se lupta cu flacarile si incearca sa gaseasca circa 130 de persoane date disparute, scrie agerpres.ro.

- Ramasitele a mai mult de opt victime au fost gasite miercuri in orasul Paradise din nordul Californiei si imprejurimi, mistuit de flacari saptamana trecuta, ridicand numarul de morti la 56 in urma incendiului de vegetatie considerat cel mai letal si distructiv in istoria statului, relateaza Reuters.

- Cel putin 25 persoane au murit si peste 250.000 au fost evacuate din mai multe orase din statul american California, din cauza a doua incendii majore de vegetatie izbucnite joi, au anuntat autoritatile locale.

- Cel putin cinci oameni au murit vineri, prinsi de flacari in masinile lor, intr-un incendiu violent ce afecta nordul Californiei in timp ce, mai la sud, statiunea Malibu era amenintata de asemenea de flacari ce se propagau rapid, transmite AFP, informeaza Agerpres.Echipa serifului din comitatul Butte…

- Tanarul avea 27 de ani si este unul dintre cei 12 oameni care au murit in club, dupa ce un veteran de razboi a deschis focul asupra multimii. Telemachus Orfanos a scapat cu viata, anul trecut, cand un barbat a ucis 58 de oameni in Las Vegas, la un festival de muzica country. Insa miercuri seara, el…