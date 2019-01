Stiri pe aceeasi tema

- Japonia se confrunta cu o situatie fara precedent in istoria sa: peste 8 milioane de case sunt nelocuite sau abandonate scrie digi24.roNatalitatea in scadere dramatica duce la o prognoza sumbra: in 2030, aproximativ o treime din casele tarii vor fi nelocuite. Populatia la nivelul intregii…

- Deputatul Marius Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca proiectul spitalelor regionale de urgenta a fost convenit in 2014 de Guvernul PSD si Comisia Europeana, cu o finantare partiala de 150 milioane de euro din fonduri europene, alti 150 milioane euro urmand sa constituie finantare de la bugetul…

- Varsta medie a populatiei Romaniei este in crestere de la an la an, iar numarul de persoane dupa domiciliul urban a inregistrat o scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent. Potrivit INS, la 1 iulie 2018, populatia dupa domiciliu din mediul urban a fost de 12507 mii persoane, in scadere usoara…

- Romania inregistreaza cea mai mare scadere la nivelul UE in ceea ce privește percepția privind apartenența la Uniune. Potrivit ultimului eurobarometru publicat de Parlamentul European, in luna septembrie, 49% dintre romani susțineau ca statutul de membru UE este un lucru bun, in scadere cu 10 procente…

- In ultimii 8 ani, populatia scolara din Romania a scazut continuu, de la 4,2 milioane persoane in anul 2010, la 3,5 milioane in prezent. Cauza principala este direct legata de sporul natural negativ din ...