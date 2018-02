Stiri pe aceeasi tema

- Problemele cu care Rusia se confrunta nu vin doar din exterior, din cauza politicii agresive pe care președintele Vladimir Putin o abordeaza, cauzand panica statelor vestice. In timpul iernii, rușii se confrunta direct cu temutul „general iarna”, dar Moscova are metode bine puse la punct de a face fața…

- Un armistitiu umanitar de cinci ore decretat de Rusia in enclava rebela siriana Ghouta de Est, de langa Damasc, a inceput marti, la ora 07:00 GMT, pentru ca civilii sa poata parasi zona, vizata de o ofensiva intensa a fortelor regimului sprijinite de Moscova, relateaza Reuters si AFP. …

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…

- Seful Legislativului, Andrian Candu, e de parere ca unul dintre motivele de ce Federatia Rusa acorda tot mai multe cetatenii locuitorilor Transnistriei este ca Moscova si-ar putea dori ca acestia sa fie folositi intr-un posibil referendum, dupa modelul celui din Crimeea din 2014, atunci cand populatia…

- Roman Rubanov, directorul Fondul de combatere a corupției (FBK), fondat de opozantul rus Alexei Navalnii, a fost retinut de politia rusa in noaptea de marți, 20 februarie, pe aeroportul Șeremetievo din Moscova. Dupa cum a menționat pe Twitter sustinatorul lui Navlnii, Leonid Volkov, reținerea s-a facut…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos…

- Denuntand comisiile, anchetele si “ura intre partide” provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova “a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale”, ...

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- Mass-media rusa afirma ca Moscova intenționeaza sa inceteze producția de gaze naturale pe cel mai mare camp de gaze in zona Crimeea – Odesa a platformei continentale. Știrea a fost comentata de autoritatile ucrainene. „Astazi, in spațiul informațional a aparut o știre despre suspendarea de catre Rusia…

- Avion prabusit Rusia. Președintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanțe familiilor victimelor din accidentul aviatic cumplit care a avut loc duminica, 1 februarie. Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabușit lânga Moscova, la scurt timp dupa decolare.

- YouTube nu gasit dovezi privind implicarea Rusiei in referendumul pentru Brexit, a anunțat un reprezentant al companiei in fața unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza știrile false, scrie Reuters. Juniper Downs, directorul general pentru politici publice in cadrul YouTube a declarat ca…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia si isi vor petrece noaptea in inchisoare, a anuntat Aleksei Navalnii, citat de AFP. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati…

- Responsabilul ucrainean nu a precizat ce raza de actiune are noua racheta, prima astfel de arma produsa integral in Ucraina, dar a subliniat ca este conforma cu acordurile internationale."Au avut loc teste de zbor reusite ale noii arme, o racheta cu lansare de la sol. In cursul acestor…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut de politie, duminica, la scurt timp dupa ce s-a alaturat unei manifestatii la Moscova. "Am fost retinut. Asta nu inseamna nimic. Veniti la Tverskaia. Nu iesiti pentru mine, ci pentru voi si pentru viitorul vostru", a scris Navalnii…

- Poliția rusa a luat cu asalt biroul din Moscova al liderului opoziției, Alexei Navalny, in timpul unei transmisii pe internet a protestelor din țara in care se cer alegeri corecte, potrivit Al Jazeera. Roman Rubanov, directorul fundației anticorupție a lui Navalny, a scris pe Twitter duminica dimineața…

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat in noaptea de joi spre vineri in raurile si lacurile inghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, acest ritual care marcheaza Boboteaza pe rit vechi, informeaza AFP. …

- Mii de oameni din toata Rusia au infruntat temperaturila iernii reci pentru a se scalda in apele de gheața, astfel celebrind sarbatoarea creștin-ortodoxa Botezul Domnului Iisus Hristos, in popor numita Boboteaza. Vladimir Putin, cunoscut pentru dragostea sa fața de activitațile in aer liber și angajamentul…

- Legea, aprobata de 280 de deputati ucraineni, denunta o 'agresiune armata rusa' si califica 'teritorii temporar ocupate' republicile populare autoproclamate Donetk (DNR) si Lugansk (LNR) in estul Ucrainei.Votat la mai putin de o luna dupa decizia Washingtonului de a autoriza livrarea de…

- Moscova este dispusa sa transfere partii ucrainene tehnica militara ramasa in Crimeea dupa ”unirea” peninsulei la Rusia, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, la o intalnire cu reprezentanții mass-media joi, 11 ianuarie. In același timp, șeful statului rus a afirmat ca tehnica militara in cauza…

- Rusia a desfasurat o noua unitate - a doua la numar - de sisteme antiaeriene S-400 Triumf (cod de identificare NATO SA-21 Growler) - un sistem avansat de rachete sol-aer - in Crimeea pentru a controla granita cu Ucraina, relateaza miercuri agentia oficiala de presa RIA Novosti. Prin intermediul presei,…

- Anticipand ca echipa coordonata de procurorul special Robert Mueller va cere audierea lui Donald Trump, avocatii presedintelui au luat deja legatura cu anchetatorii Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru organizarea unui posibil interviu, au declarat luni surse judiciare citate de postul NBC…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma,relateaza Reuters.…

- Rusia a cerut joi Statelor Unite ale Americii sa nu intervina in ceea ce Moscova numeste 'afacerile interne' ale Iranului, a afirmat ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov intr-o declaratie pentru agentia oficiala de presa TASS, potrivit Reuters. Riabkov a declarat ca…

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, va efectua o vizita de doua zile la Moscova, la invitația lui Vladimir Putin. Dodon va participa la o intalnire neformala a liderilor statelor CSI."Sunt planificate mai multe intrevederi de lucru, inclusiv cu Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei si al Intregii…

- Igor Dodon a plecat luni, 25 decembrie, intr-o noua vizita de lucru la Moscova. Potrivit sefului statului, vizita are loc la invitatia omologului sau rus, Vladimir Putin. Presedintele va participa doua zile la intalnirea neformala a liderilor statelor CSI.

- Moscova a finalizat un acord cu Ankara pentru vanzarea de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, primele livrari fiind prevazute pentru sfarsitul anului 2019, a anuntat joi un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Concret, contractul se afla acum in faza de implementare.…

- Dupa ce Vladimir Putin a anuntat ca Rusia se va retrage militar din Siria, serviciul rus de securitate FSB si-a exprimat temerea ca jihadistii vor incerca sa destabilizeze situatia in interiorul tarii. La intalnirea cu sefii serviciilor de securitate din statele CSI, Vladimir Putin a evidentiat…

- „In legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a persoanelor oficiale si oamenilor politici din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale la demersurile repetate ale autoritatilor moldovenesti pe marginea acestor…

- Ministerul Afacerilor Externe a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova în federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata. Ambasadorul este chemat la Chișinau „în legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile…

- Instanța din Moscova care a judecat procesul intentat impotriva fostului ministru al dezvoltarii economice din Rusia, Alexei Uliukaiev, l-a condamnat pe acesta pentru luare de mita in valoare de doua milioane $ de la Igor Secin, seful „Rosneft“ și prietenul lui Vladimir Putin. Procuratura a cerut pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca fostul sef al laboratorului antidoping de la Moscova, Grigori Rodcenkov, de la declaratiile caruia a pornit scandalul de dopaj cu privire la Rusia, este sub controlul si sub protectia FBI, relateaza L'Equipe."Rodcenkov se afla sub controlul si sub…

- Mandatul secretarului feneral al NATO Jens Stoltenberg la conducerea celei mai mari aliante militare din lume a fost prelungit de cele 29 de state membre cu doi ani, pana la 30 septembrie 2020, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat, relateaza The Associated Press potrivit News.ro…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- Scandalul de dopaj care a dus la excluderea Rusiei de la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud, ar trebui sa fie o lecție pentru toți cei care încearca sa ghiceasca viitorul Rusiei, scrie Todd Wood, jurnalist la The Washington Times, scrie paginaderusia.ro Daca citim printre rânduri,…

- 'Aceasta decizie le va permite rușilor sa aiba incredere in viitorul lor', și-a exprimat satisfacția președintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, citat de agenția de presa RIA Novosti.Vladimir Putin, 65 de ani, 'a facut intotdeauna tot ce-i sta…

- Grupul auto german Volkswagen poarta discuții vizand preluarea unei participații la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale ușoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discuțiilor. Deocamdată nu este clar cât de mare este participația pe care Volkswagen…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat vineri desfașurarea "într-un viitor foarte apropiat" a unor referendumuri pe tema aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana și la NATO. El se declara ferm convins ca populația se va pronunța în favoarea intrarii în UE…

- De la începutul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti. Din ianuarie, districtul militar Vest…

- Situația din Moldova și Ucraina a fost discutata, joi, la Moscova de ministrul adjunct al MAE Grigori Karasin și de ambasadorul SUA in Rusia, John Huntsman. Informația despre aceasta a fost comunicata de Serviciul de presa al Ministerului Afacerilor Externe al FR. "In cadrul intrevederii a fost discutata…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…