Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din statul american New York au declansat o investigatie privind presupuse fraude fiscale de milioane de dolari comise de presedintele SUA, Donald Trump, si de familia acestuia, dupa dezvaluiri facute de cotidianul The New York Times.

- Agenti ai serviciului israelian de informatii Mossad au efectuat o operatiune intr-un complex din Teheran, reusind sa sustraga documente care arata ca regimul de la Teheran are un program secret cu obiectul fabricarii de bombe atomice, informeaza site-ul IsraelNationalNews.com.

- Acum ca ZTE a scapat de sanctiunile din partea Statelor Unite, compania incepe usor sa prezinte noi produse. Unul dintre acestea este Nubia Z18S, un smartphone cel putin ciudat in 2018. Partea ciudata nu se datoreaza ecranului sau care acopera toata partea din fata fara decupaj, ci spatelui, care este…

- Rudolph Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, a spus miercuri, potrivit The New York Times, ca scrisoarea sa adresata presedintelui Romaniei nu are legatura cu guvernul american, scrie Agerpres. Cotidianul citat scrie ca Giuliani a intrat in mod neasteptat ...

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker urmeaza sa se duca in Statele Unite dupa vacanta parlamentara, pentru a discuta despre armistitiul in razboiul comercial, a anuntat miercuri ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian. ”Jean-Claude Juncker va primi mandate de la statele membre…

- "Speram ca nu va trebui sa ajungem la asta si vom gasi o solutie. Daca nu, Comisia Europeana pregateste o lista mai degraba lunga de bunuri americane, in valoare de aproximativ 20 miliarde de euro", a declarat Cecilia Malmstrom intr-un interviu acordat publicatiei suedeze Dagens Nyheter.Presedintele…

- Vladimir Putin: Domnule presedinte, doamnelor si domnilor, negocierile cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, au avut loc intr-o atmosfera sincera, similara uneia de afaceri. Cred ca putem spune ca a fost un succes si o runda de negocieri foarte productiva. Am analizat atent actuala stare, prezentul…

- Obisnuim sa vedem in filme hackeri care sparg sisteme informatice ale guvernului si armatei americane, insa in realitate aceste lucruri se intampla foarte rar, sau sunt oprite inainte ca cineva sa poata accesa informatii sensibile. Se pare insa ca de data aceasta un hacker descris ca avand „abilitati…