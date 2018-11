Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", cercetatorul științific Sergiu Sanduleac a vorbit despre practicile și abordarile moderne in problema protecției copilului fața de violența prin prisma bilanțurilor unei reuniuni științifice internaționale, desfașurate recent la Chișinau.

- Biblioteca NaE›ionalAƒ a Republicii Moldova organizeazAƒ A®n perioada 5-10 noiembrie 2018 "Zilele E˜tiinE›ei", ediE›ia IaE“a. Invitata emisiunii "Sputnik Matinal", directoarea Bibliotecii NaE›ionale, Elena Pintilei, a oferit mai multe detalii despre desfAƒE™urarea acestui eveniment.

- Știați ca aveți dreptul la servicii medicale preventive și profilactice? Periodic, toți asigurații in sistemul național de sanatate pot beneficia de un set de analize prescris de medicii de familie. Iata cine poate beneficia de consultații preventive: Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 – 18 ani…

- – Stabilire plan parental la mediator – In general, litigiile privind exercitarea autoritații parintești care au ajuns la mediere, creeaza o concurența intre parinți. Conduși de frici și neimpliniri personale in cuplu, parinții pun adesea pe primul loc propriile nevoi și orgolii, in defavoarea sentimentelor…

- Guvernul va aproba in sedinta de astazi ordonanta de urgenta care repara problema mamelor platite pe drepturi de autor, astfel incat aceste venituri sa fie luate in calcul pentru indemnizatia de crestere a copilului, a anuntat premierul Viorica Dancila.

- Deși parea ca napasta se ține scai de el, Calin Geambașu are, in sfarșit, parte de o bucurie. Artistul a primit caștig de cauza in instanța, in privința custodiei copilului sau și al fostei iubite, Angelica Cadar.

- Cercetatorii de la Universitatea Politehnica din Valencia, Spania, au facut noi descoperiri interesante cu privire la sosurile de roșii pentru gatit. Studiul sugereaza ca sosurile de roșii, inclusiv ketchup-ul, ne pot proteja corpul de cancer. Oamenii de știința au studiat cu atenție roșia și au descoperit…

- Autospecialele sunt livrate catre șapte centre naționale in saptamana 20-24 august, urmand ca ulterior finalizarii procedurilor de inmatriculare și stabilirii cadrului general de funcționare sa se inceapa campanii regionale de testare. Unitațile sanitare beneficiare ce participa la…