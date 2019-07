Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a primit de la inceputul anului cereri de solutionare a nemultumirilor cu bancile sau IFN-urile de la 1.053 de persoane fizice, cu 93% mai multe cereri decat in perioada similara a anului trecut, conform unui comunicat al institutiei.…

- Romanii care intampina probleme cu bancile pot apela la Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB), o entitate independenta, apolitica, non profit, de interes public. Daca plangerea consumatorului nu a fost solutionata direct cu institutia financiar-bancara,…

- Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a anuntat, miercuri, ca un consumator din Maramures a obtinut stergerea unei datorii de 44.621 de euro in urma negocierii cu banca, acesta fiind cel mai important caz solutionat de CSALB pana in prezent, conform News.ro.Citește…

