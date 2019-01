Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al educatiei, Jean-Michel Blanquer, a confirmat joi ca ia in considerare sanctionarea parintilor "complici la o dezvoltare violenta" a copiilor lor, in cadrul planului de combatere a violentelor scolare care va fi prezentat la sfarsitul lunii ianuarie, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Expertii au notat ca privitul la ecrane precum cele ale telefoanelor mobile, tabletelor sau computerelor in ora de dinainte de culcare poate tulbura somnul si afecteaza totodata sanatatea si starea generala a copiilor. In plus, perioadele lungi dedicate utilizarii dispozitivelor mobile sunt…

- Europarlamentarul Maria Grapini a afirmat ca este revoltata de masura discriminatorie privind indexarea alocatiilor copiilor nerezidenti ai muncitorilor din Austria, atacandu-l pe presedintele Klaus Iohannis, in conditiile in care seful statului are o buna relatie cu cancelarul austriac Sebastian Kurz,…

- Pana la 31 decembrie, companiile din Romania pot susține direct transformarea educației direcționand pana la 20% din impozitul pe profit catre Asociația Teach for Romania ! De ce Teach for Romania? In Romania, doar 1 din 4 copii care se nasc in mediul rural va ajunge vreodata la facultate. Peste 40%…

- "Saracia in Romania este foarte profunda", arata una dintre concluziile unui studiu publicat joi de Institutul Național de Statistica, care a "numarat" in 2017 circa 4.6 milioane de romani care pot fi considerați saraci. Datele Statisticii mai arata ca rata saraciei a coborat de la 25.3% in urma cu…

- Ziua internationala de prevenire a abuzului asupra copilului World Day for Prevention of Child Abuse este marcata anual la 19 noiembrie, pentru ca, la nivel mondial, abuzul asupra copiilor reprezinta, inca, o tema tabu in foarte multe comunitati, scrie Agerepres.ro.Lansata in 2000, de catre The Women…

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", cercetatorul științific Sergiu Sanduleac a vorbit despre practicile și abordarile moderne in problema protecției copilului fața de violența prin prisma bilanțurilor unei reuniuni științifice internaționale, desfașurate recent la Chișinau.