Prin inregistrarea ca alegator in strainatate, cetateanul roman cu drept de vot care se va afla in strainatate in ziua votarii, indiferent de motiv, solicita organizarea unei sectii de votare in localitatea si statul unde vrea sa voteze, indica AEP. In aceasta categorie s-au inregistrat 38.944 de alegaturi.

De asemenea, prin inregistrarea ca alegator prin corespondenta, cetateanul roman cu drept de vot, care locuieste in strainatate si detine documente valabile de sedere din partea statului respectiv, solicita transmiterea prin posta a documentelor de vot la adresa sa de corespondenta.…