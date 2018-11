Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea o scurta intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump, la Paris, pe 11 noiembrie, unde vor stabili detaliile viitorului summit bilateral, a anuntat marti Kremlinul.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat despre organizarea unui summit la cel mai inalt nivel intre Statele Unite ale Americii și Rusia la Paris. In același timp, administrația de la Casa Alba și Kremlinul ar discuta despre o posibila vizita a lui Vladimir…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Președintele american Donald Trump se va…

- Kremlinul a comunicat marti ca acordul nuclear din care Washingtonul vrea sa se retraga are puncte slabe, dar nu este de acord cu abordarea periculoasa a SUA de se retrage fara a propune o alternativa, scrie Reuters, informeaza News.ro.Rusia a precizat luni ca va fi nevoita sa raspunda pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin va cauta sa obtina o explicatie in legatura cu intentia Washingtonului de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) atunci cand se va intalni la Moscova, saptamana viitoare, cu consilierul pe probleme de securitate nationala…

- Vladimir Putin si Donald Trump s-ar putea intalni pe 11 noiembrie, la Paris, Franta, daca cei doi sefi de stat vor participa la evenimentul de comemorare a sfarsitului Primului Razboi Mondial, a comunicat Ministerul de Externe al Federatiei Rusiei, citat de agentia de presa RIA Novosti, transmite Reuters.

- Autoritațile din Franța le-au transmis diplomaților francezi sa amane pe perioada nedeterminata orice vizita in Iran, in urma unui atac cu bomba dejucat și a atitudinii dure a Teheranului in ceea ce privește Franța, conform unui comunicat intern analizat de Reuters.Comunicatul face referire…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit si a criticat ceea ce el a numit izolationismul 'agresiv' al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…