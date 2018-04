Stiri pe aceeasi tema

- Prima sedinta a Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro va avea loc pe 12 aprilie, pe ordinea de aflandu-se diagnoza criteriilor de convergenta pentru adoptarea monedei euro, informeaza un comunicat al Guvernului.

- Reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro la care au participat co-presedintii si vice-presedintii acesteia a avut loc astazi. In data de 28 martie 2018 a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta nr.24/2018 privind inființarea, organizarea ...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca bugetul Ministerului Afacerilor Interne va fi suplimentat cu 30 de milioane de lei in vederea achizitiei a 550 de autovehicule de catre Politia Romana. “In sedinta de astazi vom adopta o hotarare de guvern prin care vom suplimenta bugetul Ministerului…

- Guvernul Dancila nu mai vrea sa dea bugetarilor salariile inainte de Paște, informeaza Antena3, care citeaza surse politice.In sedinta de joi a Cabinetului Dancila urma sa fie discutata posibilitatea ca salariile bugetarilor sa fie platite inaintea vacantei de Paste, dar discutia nu a avut…

- Viorica Dancila a propus o singura Ordonanța de Urgența, in ședința Guvernului de joi! Lucrul e demn de semnalat, daca ne gandim ca cu numai o saptamana in urma, Executivul aprobase 6 OUG-uri. De altfel, doar in prima sa ședința de Guvern, Dancila nu a emis nicio OUG, pentru ca nu depusese juramantul. STIRIPESURSE.RO…

- Regulamentul sporurilor pentru angajatii din sistemul medical va fi propus spre aprobare in sedinta de joi a Guvernului, in timp ce sindicalistii din sanatate continua protestele si ar urma sa picheteze sediul Ministerului Muncii, principala nemultumire fiind legata de plafonarea sporurilor la 30%.

- Proiecte importante pentru romani in sedinta de Guvern de joi. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a explicat, miercuri, ca una dintre principalele modificari este impunerea unui plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau pe impozitul…

- Intrebat daca a discutat in coalitia de guvernare despre calendarul anuntat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a spus ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de aderare la Euro pana in 2024, Tariceanu a precizat ca nu, ci ca a discutat numai problema…

- Guvernul vrea sa aprobe printr-o ordonanta de Urgenta infiintarea unei comisii care se va ocupa de aderarea Romaniei la moneda euro, informeaza HotNews.ro. Presedintii comisiei vor fi premierul si seful Academiei Romane, in timp ce guvernatorul BNR va fi vicepresedinte, ...

- Printre aspectele ce urmeaza sa fie avute in vedere de catre Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau, in cadrul sedintei de joi a Guvernului, se numara si adoptarea de catre Romania a monedei unice europene. Aceste discutii despre trecere la moneda euro – la care Dancila a facut referire, la inceputul…

- Liviu Dragnea a anuntat, luni, ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru moneda Euro, din care vor face parte reprezentanti din Academia Romana, Presedintie, Guvern, parti interesate din societatea civila, alte institutii, structurile asociative ale autoritatilor locale, potrivit Hotnews.…

- Urmatoarea ședința a Consiliului Suprem de Securitate ar putea avea loc miercuri, 28 februarie. Anunțul a fost facut de președintele Igor Dodon in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN. Șeful statului susține ca a expediat aceasta propunere conducerii…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a specificat, joi, ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati. „In sedinta de azi a fost reglementata profesia de expert si cea de tehnician in egalitate de sanse. Actul normativ…

- Noi impuneri din partea Guvernului anuntate de premierul Viorica Dancila. Aceasta a anuntat ca politistii vor avea noi instrumente legale pentru a preveni violenta domestica.Vezi și: Sfatul celebrului bucatar Gordon Ramsay: Ce sa NU comanzi niciodata intr-un restaurant "Avem de rezolvat…

- „Aș vrea sa fac un public atat la membrii Guvernului, cat și la sindicate, patronate (...) sa dam dovada de deschide și responsabilitate in comunicarea publica", a spus Viorica Dancila. Știrea se actualizeaza.

- Prima sedinta de tranzactionare din februarie a fost una calma pentru leu, modificarile de curs fiind minime, dupa ce luna trecuta euro a atins un maxim istoric de 4,6679 lei iar cotatiile un varf de 4,676 lei. Cursul euro a scazut de la 4,6582 la 4,6551 lei, pe fondul unei tendinte de apreciere a monedelor…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern Dancila. Ședința a inceput cu un moment de reculegere in memoria lui Verestoy Attila.

- Primarul general interimar al Chisinaului, Silvia Radu, convoaca, pentru ziua de luni, 29 ianuarie 2018, ora 8.30, sedinta operativa a serviciilor municipale, în Sala Rotunda a Primariei. Ordinea de zi a sedintei din 22 ianuarie 2018: 1. Trecerea în revista a Procesului…

- Componența finala a viitorului Cabinet Dancila este pe cale de a fi decisa in forma sa finala. Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea s-a stabilit ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri din…

- Liderii PSD se reunesc, vineri, de la ora 11.00, in cadrul Comitetului Executiv, in care va fi votata componența Guvernului. Ulterior, se va intra in procedurile parlamentare, pentru validarea Guvernului.Dupa ședința Comitetului Executiv, Viorica Dancila va depune lista miniștrilor la Parlament,…

- Maine de la ora 12.00 social democratii constanteni se reunesc intr o sedinta de Birou Permanent Judetean. In cadrul discutiilor urmeaza sa se formuleze si propunerile organizatiei pentru sedinta CEx al PSD ce va avea loc vineri, in cadrul careia urmeaza sa fie definitivat cabinetul Dancila cu propuneri…

- Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 25 ianuarie 2018, ora 17.00, este urmatoarea: I . PROIECTE DE HOT RARI privind : Trecerea unor imobile din domeniul public al UAT Medgidia si administrarea Consiliului Local Medgidia in domeniul public al Judetului…

- Consilierii generali isi vor exprima miercuri acordul pentru majorarea de capital a Companiei Municipalie Dezvoltare Durabila prin alocarea unei cladiri si a unui teren in valoare de aproape 2,4 milioane de lei din Sectorul 2. De asemenea, terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera ar urma sa fie…

- Inainte de a intra la sedinta CEX a PSD, numarul 2 din PSD, Niculae Badalau a avut o replica transanta pentru social-democratii care ar dori eliminarea lui Tudose din fruntea Guvernului. " Eu sper sa iesim azi linistiti, cu un Guvern si un partid solid pentru a indeplini ce am promis romanilor.…

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat,joi,la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava,el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului.

- Deputatul PNL Dumitru Oprea a declarat marti ca PSD organizeaza la Iasi "Noaptea cutitelor lungi", referindu-se la sedinta Comitetului Executiv National programata la sfarsitul lunii ianuarie, el considerand ca astfel social-democratii isi arata "dispretul suveran" fata de proiectele Moldovei. "Am…

- Mihai Chirica, primarul PSD al Iasiului, a declarat pentru News.ro ca spera ca urmatoarea reuniune a Comitetului Executiv National (CEx), care ar urma sa aiba loc la Iasi, sa nu insemne turism social-democrat, ci PSD sa-l imputerniceasca pe Mihai Tudose sa semneze contractul pentru construirea autostrazii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca in sedinta Comitetului Executiv National s-a discutat despre remanierea Guvernului, dar nu si despre o evaluare a activitatii ministrilor. "Eu sunt de acord cu ce am spus eu in mai multe randuri anul trecut si in ultimele doua emisiuni…

- PSD a convocat Comitetul Executiv, o ședința in care se va proceda la restructurarea Guvernului. Surse guvernamentale susțin ca in aceasta restructurare vor disparea șapte ministere și va fi inființa Ministerul Fondurilor Europene, ca instituție de sine statatoare. Citește și: ALERTA - PSD…

- PSD a convocat Comitetul Executiv al partidului, o ședința care se anunța incendiara. Ședința va avea loc, luni, de la ora 14.00, la sediul PSD din Kiseleff.Principalul punct pe ordinea de zi va fi o decizie in privința Ministerului Apelor și Padurilor, dupa demisia Doinei Pana. De…