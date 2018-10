Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea ministrilor guvernului Dancila s-a terminat, incepe remanierea. Decizia este acum la premierul Viorica Dancila, spune vicepresedintele PSD Doina Pana. „Eu pot sa spun ca cei noua membri ai...

- Calin Popescu Tariceanu susține ca fiecare partid, atat PSD cat și ALDE, iși face propria evaluare a miniștrilor. Declarație vine in contextul in care Liviu Dragnea, liderul PSD, declara marți in legatura cu remanierea guvernamentala ca se va face dupa intoarcerea premierului Viorica Dancila…

- Conducerea PSD a decis convocarea mult așteptatului Comitet Executiv al partidului, in cadrul caruia se va face o ampla remaniere guvernamentala, dar și o analiza a eșecului de la referendumul pentru familie. Sedinta CExN va avea loc la finalul saptamanii viitoare, au declarat surse din partid pentru…

- Liviu Dragnea a avut o discuție cu premierul Viorica Dancila despre numele miniștrilor care trebuie demiși din Guvern! Liderul PSD a anunțat, miercuri seara, la Romania TV, ca remanierea nu va avea loc pana pe 15 octombrie.Discuțiile de la Strasbourg și referendumul pentru familie i-au facut…

- Liderii PSD se reunesc, sambata, la ora 11.00, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), dupa ce vineri mai mulți lideri PSD s-au intalnit intr-o ședința restransa cu intenția de contesta azi autoritatea președintelui PSD, insa Liviu Dragnea ar fi reușit sa-i convinga sa renunțe la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma pe 21 august ca la reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD se va discuta despre activitatea ministrilor. "O sa discutam la Comitetul Executiv (din perioada 31 august - 2 septembrie) despre activitatea ministrilor. Va fi un subiect pe care…

- Liderii PSD se reunesc, sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), care va fi urmata de o reuniune a grupurilor parlamentare reunite ale formatiunii, au anuntat lideri din teritoriu ai partidului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma pe 21 august ca la reuniunea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, face un anunț ferm privind remanierea miniștrilor din cabinetul Dancila."Pana in momentul de fața va pot spune ca am avut și evaluari și suntem mulțumiți. Am discutat astazi cu doamna Grațiela Gavrilecu, care a prezentat proiectele din portofoliul de…