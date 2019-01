Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, marți seara, pe Facebook, dupa votul parlamentarilor britanici care au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic Theresa May se confrunta miercuri cu o motiune de cenzura ce poate duce la caderea guvernului, la o zi dupa ce deputatii au respins, cu o majoritate covarsitoare, acordul sau privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza AFP. In Camera Comunelor, acordul…

- Parlamentul din Marea Britanie a respins marti seara acordul propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul, relateaza agentiile internationale de presa.„Trebuie sa stabilim daca Guvernul mai are increderea Parlamentului” – a declarat Theresa May, dupa rezultatul votului. Au fost 202 de voturi „pentru”…

- Liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn a acuzat-o luni pe sefa guvernului britanic Theresa May ca incearca sa "santajeze" parlamentarii pentru a-i sustine acordul incheiat cu Bruxellesul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Jeremy Corbyn…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a declarat joi ca este o sansa ca Parlamentul britanic sa voteze in favoarea acordului de Brexit in luna ianuarie, argumentand ca nu exista suficienta sustinere pentru un al doilea referendum, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Premierul…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea afecta comerțul intre Washington și Londra, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Acesta a declarat pentru reporteri ca ințelegerea pare benefica pentru…

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri seara cu presedintele Guvernului spaniol Pedro Sanchez si si-a subliniat angajamentul de a incheia cu Uniunea Europeana (UE) un acord cu privire la Brexit care sa tina cont de problema Gibraltarului, a anuntat joi Downing Street, relateaza Reuters,…