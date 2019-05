Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și Florin Pastrama s-au ținut de cuvant și ieri au spus da, in fața ofițerului de stare civila. Imbracata intr-o rochie alba, mulata pe corp, bruneta a facut furori printre innvitați, la brațul soțului ei. Fostul tenismen, Ilie Nastase nu a ramas indiferent și a reacționat dupa ce Brigitte…

- Brigitte a devenit in mod oficial soția lui Florin Pastrama și l-a dat uitarii pe fostul ei soț, Ilie Nastase. Fostul tenismen nu a ramas indiferent și a reacționat dupa ce bruneta a dat cu subsemnatul la starea civila.

- Mulți au fost, puțini au mai ramas. Dupa ce Diana a parasit show-ul cu lacrimi in ochi, Otniela, Marius, Moroșanu, Pastrama și Zmarandescu sunt cei cinci care au șanse egale la premiul de 50.000 de euro. Ieri au fost cu toții emoționați cand și-au revazut familiile, iar astazi ferma va deveni, din nou,…

- Teodora Becali, fata cea mai mare a lui Gigi Becali, se va marita anul acesta cu Teodor Mincu, in varsta de 28 de ani, un tanar machidon provenit dintr-o familie instarita. Gigi Becali a fost de acord cu dorința fetei, mai ales ca viitorul ginere a trecut "testul": "Are peste 1,85 metri inaltime, exact…

- In ediția de marți seara, concurentii au reușit sa caștige proba de recompensa și s-au intors in ferma cu ingredientele necesare pentru o masa grandioasa de Paște. Miercuri seara, 24 aprilie, fetele, conduse de Brigitte, vor da stralucire fermei și se vor apuca de curațenie generala. In ferma se va…

- De saptamana aceasta, totul se schimba la „Ferma”. Bandiții care pana acum au locuit la cabana și care nu sunt foarte prietenoși cu restul concurentilor, și-au facut apariția in Ferma. In ediția de marți seara, lucrurile s-au complicat la. Cei șase bandiți, Geanina Ilieș, Otniela Sandu, Otilia Bilionera,…

- „Astazi e ziua mult așteptata. Faceți-va bagajele și plecați din cabana!”. Asta este vestea care-i va face pe cei șapte bandiți din cabana sa cante de bucurie și, in același timp, va aduce lacrimi de tristețe, cu gandul la toate amintirile pe care și le-au facut acolo. In ediția Ferma. Un nou inceput!…