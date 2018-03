Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 21 martie, este a cincea zi de cand site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) este inaccesibil. Pagina se deschide cu mesajul potrivit caruia se executa lucrari de mentenanța și ofera acces doar pentru depunerea declarațiilor fiscale on-line pentru deținatorii de certificat…

- Impozitul pe venitul global va fi aplicat probabil de autoritati, astfel urmand a se rezolva inegalitatile in ceea ce priveste impozitarea inegala, sustine Dragos Doros, vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) si fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), citat…

- Duminica, 18 martie, a avut loc o noua extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale – pentru tichetele emise in perioada 1-28 februrie 2018 – in urma careia au iesit castigatoare bonurile cu valori cuprinse intre 969 si 969,99 lei emise in data de 22 februarie 2018. Fondul de premiere pentru extragerea lunara…

- O noua extragere pentru Loteria Bonurilor Fiscale a avut loc duminica, 18 martie, bonurile fiscale emise pe data de 22 februarie, cu o valoare intre 969 si 969,99 lei fiind cele care pot aduce caștiguri. Duminica, 18 martie, a avut loc o noua extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale – pentru tichetele…

- LOTERIA BONURILOR FISCALE: Duminica va fi organizata prima etapa, care va consta in extragerea bilelor ce vor determina ziua emiterii si valoarea bonurilor castigatoare. Daca numarul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizata cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor…

- Site-ul web al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nu poate fi momentan accesat, pe prima pagina fiind afisat urmatorul mesaj: ‘Lucrare de mentenanta. Ne cerem scuzepentru eventualele inconveniente. va multumim pentru intelegere. Sistemul de depunere declaratii este functional, inclusiv…

- LOTERIA BONURILOR FISCALE 18 MARTIE 2018: Conform MFP, fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii, iar selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape.Duminica va fi organizata prima etapa, care va consta in extragerea bilelor…

- Tribunalul Brasov a dispus, in prima instanta, achitarea lui Sorin Blejnar, fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF , pentru infractiunea de sprijinire a unui grup infractional organizat. Conform portalului instantelor de judecata, magistratii au concluzionat ca nu exista probe…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a simplificat, din data de 8 martie, inscrierea in Spațiul Privat Virtual (SPV). Astfel, formularul C800 „Cerere de aderare la Spatiul Privat Virtual pentru posesorii de certificat digital calificat” a fost inlocuit de formularul on-line disponibil la adresa …

- Miercuri, 14 martie 2018, incepand cu ora 12.00, in sala de sedinte a Primariei Campulung, Str. Negru Voda, nr. 127, contribuabilii din Municipiul Campulung si localitatile invecinate pot beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la definitivarea impozitului pe profit…

- Miercuri, 14 martie 2018, incepand cu ora 1200, in sala de sedinte a Primariei Campulung, Str. Negru Voda, nr. 127, contribuabilii din Municipiul Campulung si localitatile invecinate pot beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la definitivarea impozitului pe profit…

- Un incident deosebit de grav in sistemul IT al Agenției Naționale de Administrare Fiscala, soldat cu pierderea unui volum de date imens, s-a inregistrat in mai 2017, iar colapsul sistemului este iminent, susține fostul șef al Fiscului, Gelu Ștefan Diaconu. El a scris, pe blogul sau, povestea „ingroparii…

- Miercuri, 7 martie, incepand cu ora 12.00, in sala de sedinte de la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges din Pitesti, Bulevardul Republicii, nr. 118, contribuabilii pot beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la definitivarea impozitului pe profit…

- Sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a ajuns la capacitate maxima, iar in curand nu va mai functiona daca autoritatile nu gasesc rapid o solutie, a avertizat fostul ministru de Finante, Ionut Misa, actualmente, secretar de stat ...

- Persoanele fizice vor avea un singur formular de completat si speram ca acesta sa fie inteligent, iar in formula actuala va fi o surpriza placuta, a declarat, marti, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) Daniel Tudor, intr-o conferinta organizata de PwC Romania.

- "In legatura cu noua propunere care va fi facuta pe formularul unic pentru persoanele fizice: incercam sa il cream intr-o maniera facila pentru contribuabili. Speram sa fie un formular inteligent. Nu stiu daca vom reusi tehnic sa avem o aplicatie asa cum ne-o dorim. In formula actuala va fi o surpriza…

- Duminica, 18 decembrie, a avut loc o noua extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale – pentru tichetele emise in perioada 1-31 ianuarie 2018 – in urma careia au iesit castigatoare bonurile cu valori cuprinse intre 501 si 501,99 lei emise in data de 30 ianuarie 2018. Fondul de premiere pentru extragerea…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate…

- Noul formular (086) “Notificare privind aplicarea/renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA” aprobat recent va contine rubrici adecvate fiecarei situatii in care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa transmita organului fiscal notificari privind aplicarea…

- Bonurile in valoare de 501 lei emise la 30 ianuarie au iesit castigatoare la a doua extragere lunara din acest an a loteriei fiscale, fondul total de premiere, de un milion de lei, fiind impartit la maxim 100 de persoane. Ministerul Finantelor a organizat duminica a doua extragere lunara a loteriei…

- Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru calculator, din cercetare-dezvoltare și inovare, pentru cei care desfașoara activitați cu caracter sezonier, precum și pentru salariații persoane cu dizabilitați, incadrate cu handicap grav sau accentuat.…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Gaura de MILIARDE in buget:…

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat,...

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat, joi, Gabriel Biris, partener Biris&Goran, intr-o conferinta organizata de Asociatia Oamenilor…

- Ionut Misa, fost ministru al Finantelor in Guvernul Tudose este unul dintre numele favorite pentru preluarea presedintiei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit unor surse guvernamentale citate de Hotnews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Lipsa de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) dar si initiative precum formularul 600 sau split TVA sunt printre cele mai mari probleme cu care se confrunta contribuabilii romani in aceasta perioada. Care sunt cauzele care franeaza interactiunea online dintre contribuabili…

- Astazi este termenul-limita pentru declararea și achitarea taxelor salariale aferente lunii decembrie 2017, conform calendarului fiscal al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). De ce este acest termen mai special decat altele? Pentru ca ...

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, marti, ca programul de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), finantat de Banca Mondiala, este realizat in proportie de doar 23,5%. „Pana in prezent, din finantarea de 80 de milioane de euro oferita de Banca Mondiala s-au cheltuit…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca programul de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), finantat de Banca Mondiala, este realizat in proportie de doar 23,5%, desi trebuia finalizat la sfarsitul anului 2017.

- Desi ANAF dadea recent asigurari ca are capacitate de procesare, site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - www.anaf.ro – a picat, luni dimineata, in conditiile in care pana la 31 ianuarie contribuabilii ar fi obligati sa depuna Formularul 600 privind veniturile din activitati independente,…

- Loteria bonurilor fiscale, extragere noua pe 21 ianuarie 2018. Extragerea bonurilor fiscale caștigatoare emise intre 1 și 31 decembrie 2017 este programata duminica, 21 ianuarie 2018, iar fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Cea mai recenta…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23.422.255,99 lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza. In cadrul intalnirilor, membrii asociatiilor s-au…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor. Reprezentantii patronatului critica dur modificarile fiscale intrate in vigoare la…

- Noi schimbari la varful Companiei Nationale Loteria Romana CNLR . Ultimele modificari ce au fost operate in Consiliul de Administratie CA al societatii sunt inlocuirea lui Valentin Mavrodin si a lui Ciprian Badea cu Stefan Nanu, director in cadrul Ministerului Finantelor Publice MFP si, respectiv, Alina…

- Documente atasate: Descarca formularul 600 FORMULARUL 600: Romania are peste 400.000 de persoane fizice autorizate, astfel ca mai bine de 400.000 de romani trebuie sa faca drumul catre oficiile Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Iata ce spune Fiscul pe site-ul sau despre acest…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala va putea reține, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele obținute in urma controalelor, bani care vor fi utilizați pentru acordarea de premii personalului Fiscului, stabilește ordonanța de urgența aprobata de Guvern in ultima ședința din acest an. "Incepand…

- Potrivit Mediafax, actele administrativ-fiscale respective pot fi, potrivit proiectului, procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și hotarari judecatorești pronunțate in materie penala care au la baza sesizari ale ANAF ramase definitive in sistemul cailor de atac, reprezentand:…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor fiscale prin mijloace…

- Fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Gelu Diaconu, avertizeaza ca anul viitor s-ar putea declanșa o noua criza economica, din cauza masurilor populiste adoptate de guvern.Intr-un interviu pentru Cotidianul, Diaconu susține ca masurile economice și fiscale adoptate…