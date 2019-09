Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud l-a ales pe Molefi Ntseki, un antrenor inca necunoscut marelui public, pentru a-l inlocui pe englezul Stuart Baxter la carma echipei nationale de fotbal, a anuntat Federatia sud-africana pe contul sau de Twitter, informeaza AFP.

- Mutare importanta in staff-ul echipei naționale! Dupa aventura de la „U” Cluj, Bogdan Lobonț, se alatura echipei conduse de Cosmin Contra. Fostul portar, in varsta de 41 de ani, va indeplini funcția de antrenor secund. “E o mandrie sa ma reintorc la echipa naționala. Sper ca impreuna cu baieții sa reușim…

- Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru echipa New York City FC, in meciul cu formatia Vancouver Whitecaps FC, scor 3-1, din campionatul SUA.Mitrita, care a fost integralist, a marcat in minutul 72 si a primit un cartonas galben in minutul 85, informeaza news.ro. Citește și: Victor…

- Federatia nigeriana de fotbal (NFF) s-a declarat socata, luni, de suspendarea pe viata a fostului antrenor al echipei nationale, Samson Siasia, decisa de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) pentru coruptie, informeaza AFP.

- Atacantul celor de la CFR Cluj și al echipei naționale, George Țucudean, susține ca ia in serios varianta de a se lasa de fotbal din cauza problemelor la inima, pentru care a fost deja operat de doua ori.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o noua pista / SURSE…

- Tehnicianul turc Ayhan Avci este noul antrenor principal al echipei nationale de baschet feminin a Romaniei. Federatia Romana de Baschet a parafat cu acesta o intelegere valabila pana in februarie 2021 (data incheierii...

- Marco Giampaolo a fost numit antrenor al echipei de fotbal AC Milan, cu care a semnat un contract pe doi ani, cu optiune pentru un an suplimentar, a anuntat, miercuri, clubul italian, citat de AFP. Giampaolo, 51 ani, antrenor al formatiei Sampdoria Genova pana saptamana trecuta, ii succede…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, vineri seara, ca remiza (1-1) cu Norvegia este un rezultat norocos, avand in vedere ca a fost obtinuta in prelungirile partidei, dar a mentionat ca acest egal poate aduce la finalul preliminariilor calificarea primei reprezentative…