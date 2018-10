Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ambruș, lector la Facultatea de Fizica a Universitații de Vest din Timișoara, a caștigat o bursa Fulbright Senior, in domeniul Fizicii Matematice, el va urma un stagiu de cercetare in Statele Unite, la Universitatea Old Dominion din Norfolk, Virgina. Studiul sau se va concentra pe…

- Profesorul Meral Gunaldi, unul dintre cei mai reputați doctori specializați in oncologie pentru adulti din Turcia, vine pentru a doua oara in Romania, in data de 10 noiembrie 2018, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala bolnavilor de cancer din țara noastra. Evenimentul va avea loc la sediul…

- Profesorul Meral Gunaldi, unul dintre cei mai reputați doctori specializați in oncologie pentru adulti din Turcia, vine pentru a doua oara in Romania, in data de 10 noiembrie 2018, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala bolnavilor de cancer din țara noastra. Evenimentul va avea loc la sediul…

- Jurnaliștii de la The New York Times au publicat un articol in care au fost nevoiți sa dezminta afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a spus ca „Uniunea Europeana a fost creata ca sa profite de Statele Unite ale Americii in ceea ce privește importurile și asta au facut” , scrie digi24.ro.…

- Mihnea Vilceanu, un tanar de 21 de ani din Targu Jiu, i-a impresionat pe jurații de la Vocea Romaniei cu interpretarea sa, dar marea surpriza a venit atunci cand Smiley și Andra s-au intors și au constatat ca acesta este in scaun cu rotile. Cand avea 16 ani, Mihnea Florin Vilceanu a suferit un grav…

- O premiera! Campionatul Mondial de 50km Alergare se va desfasuraanul viitor in Romania. Brasovul este orasul care va gazdui in data de 1 septembrie 2019 acest campionat mondial. Drumul deschis de catre Timisoara prin organizarea cu succes a primului campionat european de atletism din Romania (Campionatul…

- O studenta a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" (UMF) din Iasi are nevoie de ajutor dupa ce, saptamana trecuta, a suferit un atac vascular cerebral (AVC), in timp ce se afla la munca in Statele Unite ale Americii. Alina Chelariu are 23 de ani si este in anul al III-lea la Facultatea…

- http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/Pantelimon-Halippa-marturie-Basarabia-2.mp3 Pantelimon Halippa sau Pan Halippa se nascuse la 1 august 1883 (Cubolta, judetul Soroca)… A urmat scoala primara in satul natal, apoi cursurile Scolii Spirituale din Edinet si ale Seminarului Teologic…