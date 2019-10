Stiri pe aceeasi tema

- Circa 200 de luptatori din cadrul fortelor proguvernamentale in Yemen au fost ucisi si peste o mie capturati intr-o ofensiva de anvergura a rebelilor in august, a facut cunoscut duminica un responsabil militar yemenit confirmand informatii ale insurgentilor houthi, noteaza AFP. Responsabilul militar,…

- ”Ben Ali tocmai a murit in Arabia Saudita”, a anuntat avocatul Mounir Ben Salha. Avocatul anunta in urma cu o saptamana spitalizarea fostului sef de stat, in varsta de 83 de ani. Zine El Abidine Ben Ali traia in exil in Arabia Saudita dupa revolutia din 2011 care a pus capat regimului…

- Vaduva presedintelui tunisian Beji Caid Essebsi, decedat la 25 iulie, a incetat din viata duminica, in ziua in care tunisienii merg la vot pentru a alege un nou sef de stat, transmit dpa si AFP, conform agerpres.ro. "Mama mea Chadlia Farhat a murit, Dumnezeu s-o aiba in paza", a indicat pe Facebook…

- Unul dintre fiii fostului presedinte egiptean Mohamed Morsi a murit miercuri in urma unui atac de cord la varsta de 24 de ani, a anuntat avocatul familiei sale, la mai putin de trei luni dupa moartea dramatica a tatalui sau intr-o sala de judecata din Cairo, informeaza joi dpa.Abdullah…

- Abdullah Morsi, mezinul presedintelui islamist defunct, se afla la volanul masinii sale cand a suferit un atac de cord ce a dus la moartea lui imediata, a precizat avocatul Abdel Moniem Abdel Maksoud.Avocatul a adaugat ca un prieten care se afla cu Abdullah a reusit sa opreasca masina si…

- Aproximativ 2.5 milioane de musulmani s-au adunat sambata pe Muntele Arafat din Arabia Saudita pentru o priveghere de ispasirea a pacatelor si au coborat apoi la Muzdalifa pentru etapa finala a pelerinajului anual la Mecca, intr-un context arzator atat din punct de vedere al temperaturii cat si al…

- Familia Luizei Melencu cere, prin avocatul Tonel Pop, ca oamenii legii din Poliția Caracal sa fie excluși din ancheta. Avocatul susține ca nu e normal ca aceiași oameni care au greșit dupa apelul la 112 sa fie lasați ca ancheta și cere sa fie aduși specialiști din alte județe care sa nu mușamalizeze…

- Bosniacul Faruk Hadzibegic a fost numit selectioner al nationalei de fotbal a Muntenegrului, in locul sarbului Ljubisa Tumbakovic, demis in luna iunie fiindca a refuzat sa fie prezent la meciul de acasa cu Kosovo, din preliminariile EURO 2020, din motive politice, scrie Reuters, potrivit Agerpres.Tehnicianul…