- Turistii sunt asteptati la targul de produse handmade "Comori din Marea Neagra", in perioada 15-18 august, in parcul Teatrului de opera si balet "Oleg Danovski" din Constanta, eveniment la care atmosfera va fi intretinuta cu muzica greceasca, cu preparate culinare din scoici si rapane, precum si…

- Ministerul Energiei încearca sa salveze aparențele dupa vestea ca americanii de la ExxonMobil vor sa vânda licența de explorare și exploatare a gazelor din Marea Neagra. Astfel, la doar o zi dupa ce a aparut aceasta informație, Ministerul Energiei a eliberat companiei americane o autorizație…

- Zeci de specialisti internationali in aparare, geopolitica si diplomatie s-au intalnit saptamana trecuta la Constanta in cadrul Conventiei „Black Sea and Security Forum“, un eveniment care a vizat analizarea riscurilor de securitate in Marea Neagra. Expertii s-au aratat ingrijorati la unison de manevrele…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a afirmat, vineri, la Mamaia, ca si daca va tara noastra va aloca 10% din Produsul Intern Brut pentru aparare in urmatorii ani, tot nu va avea capabilitati sa faca fata singura unui potential agresor cum este Rusia, astfel ca apararea trebuie sa fie colectiva,…

- Un militar al Fortelor Navale Române s-a înecat, miercuri dupa-amiaza, dupa ce s-ar fi scufundat în Marea Neagra, în zona pescariei din Navodari, pentru a culege melci de mare.

- Constanta gazduieste a treia editie a conferintei „The Black Sea and Balkans Security Forum”, un format de discutii care ofera prilejul pentru zeci de experti, analisti, dimplomati si reprezentanti ai institutiilor statului sa analizeze in profunzine riscurile si amenintarile din zona si solutiile pentru…

- Comandantul pescadorului prins la braconat in Marea Neagra a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar ceilalti marinari au intrat in custodia Inspectoratului General pentru Imigrari, fiind la randul lor cercetati pentru comiterea mai multor infractiuni.

- Dupa ore intregi de urmarire, la care au participat trei ambarcatiuni si o aeronava, braconierii au fost prinsi, iar pescadorul s-a scufundat. Trei dintre braconieri, care au suferit rani superficiale din cauza impuscaturilor, au ajuns la spitalul din Constanta, iar ceilalti cinci au fost retinuti.…