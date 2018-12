Daruri si surprize frumoase: Elevii Liceului Tehnologic Nicolae Dumitrescu din Cumpana, vizitati de mos Craciun

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv de Fotbal AS. Kinder Constanta a organizat traditionala petrecere de sfarsit de an, in sala mica a Casei de Cultura din Constanta, oferindu le tuturor copiilor legitimati cadouri de Craciun.Presedintele clubului, George Nache, impreuna cu intreg stafful AS. Kinder Constanta, va ureaza…

- Mos Craciun va ajunge, in aceasta saptamana, si la elevii din comuna Pantelimon si din satele Pantelimon de Jos, Runcu, Nistoresti si Calugareni. Pentru ca toti copiii, de la mic la mare, au ascultat de parinti si de cadrele didactice, Mos Craciun, prin grija Primariei si a Consiliului Local Pantelimon,…

- In fiecare an, inaintea vacanței de iarna, copiii de la Școala "Invațator Ion Mateescu" din Poiana Campina știu ca trebuie sa vina la ei Moș Craciun de la Primarie. Iar Moșul nu i-a ocolit nici in acest an pentru ca, știm deja, Moșului ii plac tradițiile și ii iubește pe cei care le respecta. Primarul…

- Ana Baniciu, cantareața și fosta concurenta “Te cunosc de undeva!”, și-a amintit cu drag despre momentele frumoase din perioada Craciunului, la “CulTOUR”, ediție care se va difuza astazi de la ora...

- Ca in fiecare an, campania “Și tu poți fi Moș Craciun” organizata de Organizația Studenților Farmaciști Cluj –Napoca (OSF) a trecut prin municipiul Turda. Teatrul Aureliu Manea se afla deja in al... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sectia de gimnastica aerobica a CS Farul Constanta, in parteneriat cu Primaria Constanta, organizeaza sambata, 15 decembrie, de la ora 10.30, la Casa de Cultura din Constanta, traditionalul spectacol de final de an, "Vine, vine, Mos Craciun ".La editia din acest an, pe langa show ul sportiv, se vor…

- Pentru ca micutii din localitatea Cumpana au ascultat de parinti si de cadrele didactice, Mos Nicolae a avut grija de ei.Primaria si Consiliul Local Cumpana l au chemat pe Mos Nicolae sa se minuneze si sa rasplateasca realizarile celor mici. Reprezentantii Mosului, au fost dl. viceprimarul Neagu Florin,…

- Promo Rally TOTAL powered by SDS – SAFE | driving school continua, cu etapa a doua din sezonul 2018 – 2019, desfașurata in premiera pe un circuit stradal la Prejmer, in 20 – 21 octombrie 2018. Foto: Ana Maria Florea Competiția brașoveana dedicata amatorilor s-a bucurat de aprecieri și o participare…