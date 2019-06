Daruri pentru ea: 7 idei de cadouri corporate

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a primit mai multe cadouri din partea președintelui Klaus Iohannis, printre care s-au numarat o minge și un tricou cu autograful lui Gheorghe Hagi, Suveranul Pontif fiind pasionat de fotbal.

- ICCJ a amanat pentru 27 mai pronuntarea in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, dosar in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu. Judecatorii Curții Supreme au respins toate cererile avocaților lui Liviu Dragnea și au considerat ca nu se impune inca…

- Comentariile unui preot copt despre imbracamintea prea sumara a femeilor a starnit o dezbatere intensa printre crestinii din Egipt, cea mai mare minoritate religioasa din Orientul Mijlociu, potrivit AFP.

- Mai multe femei din Ploiesti sunt asteptate la Politie pentru a-si recupera bijuteriile smulse de un talhar care ataca pe strada. Barbatul a fost prins si arestat, si-a recunoscut faptele, a marturisit unde a dus aurul, doar ca anchetatorii nu au reusit sa dea de urma victimelor.

- In Vinerea Mare se scoate in mijlocul bisericii Sfantul Epitaf (numit si Sfantul Aer) pe sub care toata lumea trece, pana in dupa-amiaza zilei de sambata. Se spune ca cei care trec de trei ori pe sub Sfantul Aer nu-i doare capul, mijlocul si spatele in cursul anului, iar daca isi sterg ochii cu marginea…

- Unde petrec romanii sarbatorile de Paște? 83% dintre romani vor petrece sarbatorile pascale acasa, in familie. Tot atația sunt cei care spun ca vor merge la biserica in noaptea de Inviere. Un sfert dintre cei cu varste cuprinse intre 30 și 44 de ani spun ca anul acesta de Paște vor merge in vizita…

- O multime de mame ajunse in situatii dificile au nevoie de ajutor pentru a face fata greutatilor. Anume din aceasta cauza, organizatia de binefacere "Ajuta un om" a lansat actiunea "Adopta o mama".