- Cinci persoane au avut de suferit dupa microbuzul cu care se deplasau s-a rasturnat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Accidentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza in apropiere de localitatea Costești.

- Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel…

- ”In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu. Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20:00 sa discutam despre cum va arata noul Guvern. M-a sunat Victor Ponta sa ne vedem in seara respectiva, dar…

- Nicolae Bivolaru, un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni. TRAGEDIE: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger…

- Prin tot ceea ce facem și spunem, noi, oamenii, lasam urme pe pamant. Cu unele ne mandrim, iar pe unele le ascundem de ochii lumii. Despre ”urmele” pe care le-a lasat in cel de-al doilea volum de poezie, lansat pe 3 martie, Alina Zbanca a vorbit intr-un interviu pentru Radio Sputnik Moldova.

- Actorul Stephen Fry are cancer de prostata, iar anunțul trist a fost facut de acesta pe Twitter. Familia a fost alaturi de acesta din primul moment in care a aflat. Anunțul a fost facut de actorul in varsta de 60 de ani, intr-un filmuleț de 12 minute, in care explica totul. „In ultimele doua luni,…

- Treisprezece persoane au fost ucise in accidentul de elicopter al ministrului de Interne din Mexic, Alfonso Navarrete, care calatorea vineri in zona afectata de un seism puternic produs anterior, au declarat sambata autoritatile locale.

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta…

- Update – ora 18:15 – Treisprezece persoane au fost ucise in accidentul de elicopter al ministrului mexican de interne, Alfonso Navarrete, care calatorea vineri in zona afectata de un seism puternic produs anterior, au declarat sambata autoritatile locale. ‘Am recuperat la fata locului trupurile a…

- Ministrul Mihai Viorel Fifor a semnat in data de 17 ianuarie decizia de eliberare a lui Bogdan Despescu din functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, cu rang de secretar de stat. Ulterior, Corpul de Control al Ministrului a demarat o ancheta pentru cercetarea disciplinara…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi considera ca orice diagnoza asupra bilantului efectuat de ministrul de Interne, Carmen Dan, ar conduce la ideea ca demisia din functie a acesteia reprezinta "singura solutie", precizand ca numirea unui profesionist la conducerea MAI "ar fi solutia optima". "Orice diagnoza…

- Directia Nationala Anticoruptie a primit, joi, o solicitare din partea ministrului de Interne, Carmen Dan, prin care se cere initierea demersurilor pentru revocarea din functie a celor doi politisti detasati la DNA Ploiesti.

- Directia Nationala Anticoruptie confirma ca a primit solicitarea ministrului de Interne, Carmen Dan, de revocare a detasarii pentru doi politisti judiciari de la DNA Ploiesti.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO, DNA informeaza ca solicitarea este in analiza, iar solutia va fi comunicata…

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raețchi, a anunțat ca ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi chemata in Parlament la “Ora ministrului”, argumentand ca MAI este unul dintre cele mai prost manageriate ministere."In urma discutiei cu colegii, am decis invitarea doamnei…

- Patinatoarea sud-coreeana Yura Min a avut un accident vestimentar la doar cateva secunde dupa ce a intrat pe gheața pentru reprezentația sa in proba de perechi de la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, relateaza BBC News.

- Situație extrem de ciudata in care afla fostul consilier al ministrului Carmen Dan, Valentin Riciu. Acesta a demisionat din funcție pe 16 ianuarie, fiind vizat in trei dosare penale despre care susține ca a aflat din presa. In trei zile dupa demisie, toate cele trei dosare au fost clasate.Vezi…

- Regizorul Quentin Tarantino a recunoscut luni ca a gresit cand a planuit o scena din 'Kill Bill: Vol. 2' (2004), in care actrita Uma Thurman a suferit rani grave intr-un accident de masina, relateaza EFE. "I-am spus ca va fi bine. Ca traseul este drept. I-am spus ca este in siguranta. Dar nu…

- De-a lungul timpului oamenii legii au tot vorbit despre diferitele metode la care pot apela diferite persoane pentru a face rost de bani. Una dintre metode era metoda „Accidentul”. Mai precis, cineva suna si spune ca o rudap ar fi suferit un accident grav si ca are nevoie de o suma de bani pentru…

- Proces cu miza la Tribunalul Alba: familia unui sofer decedat in accident rutier in Franta solicita despagubiri de 5 milioane de euro. Cinci milioane de euro. La aceasta suma se cifreaza pretențiile unei familii din orașul Negrești, județul Vaslui, fața de o firma de transport din Alba Iulia și o societate…

- Tariceanu a renunțat la paza SPP; Președintele Senatului se alatura lui Liviu Dragnea și Guvernului, care, la randul lor, au anunțat ca vor face toate formalitațile pentru a nu mai beneficia de protecția ofițerilor SPP. Liviu Dragnea a precizat ca el folosește mașina și șoferul de la partid, in timp…

- ICCJ a admis, astfel, o contestație depusa de familia polițistului Bogdan Gigina, care s-a plans de faptul ca ancheta DNA dureaza de prea mult timp, informeaza Agerpres. Familia lui Bogdan Gigina iși dorește un termen rezonabil, de trei luni, pentru finalizarea anchetei și trimiterea…

- Constantin Robu a fost numit in functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Constantin Robu era detasat de cateva luni de la Ministerul de Interne, in functia de director general…

- Magnatul mass-media australian Rupert Murdoch se afla in convalescenta intr-un spital din SUA dupa ce a suferit un accident si s-a lovit la spate pe iaht cand se afla in vacanta in Caraibe la inceputul anului, relateaza EFE si AFP. Murdoch, in varsta de 86 de ani, s-a lovit in timp ce…

- Consilierul lui Carmen Dan implicat in scandalul politistului pedofil isi da demisia. Valentin Raciu anunta pe Facebook ca azi a decis sa-si inceteze activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. "Asa vad eu ca politist responsabilitatea", afirma el.

- Carmen Dan a fost marul discordiei in ultimele zile guvernul Tudose, dupa solicitarea premierului de a-i cere acesteia demisia. In cele din urma chiar primul-ministru a fost cel care a demisionat, iar Carmen Dan a declarat la finalul sedintei CEx: "Am facut ceea ce trebuia facut". Citeste…

- Una dintre tinerele care a supravietuit impactului violent, iar acum se zbate intre viata si moarte, starea ei fiind critica, si-a pierdut in accidentul de langa Anenii Noi sotul si fiica de doar un an si 5 luni, scrie protv.md Detalii cutremuratoare ies la iveala dupa tragicul accident…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita „pentru echilibru”, sustinând necesitatea stabilirii unor „limite de competenta ale guvernului si ale partidului”. „La…

- Valentin Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, este vizat in trei dosare penale de inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor, doua dintre dosare se afla pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Consilierul ministrului afacerilor interne, fost lucrator al Brigazii Rutiere, Valentin Riciu, respinge, intr-un raport inaintat conducerii MAI, acuzațiile lansate in spațiul public la adresa sa. Agentul șef principal Valentin Riciu precizeaza ca nu a fost seful polițistului-pedofil Eugen Stan si nici…

- Detalii incredibile ies la iveala dupa scandalul politistului agresor. Unul dintre consilierii ministrului de Interne, Valentin Riciu, care ani de zile a fost coleg cu agentul Eugen Stan la Brigada Rutiera din Bucuresti, are dosar penal pentru inselaciune, informeaza...

- Premierul Mihai Tudose a avut prima reactie dupa declaratiile ministrului de Interne, Carmen Dan. In direct la Romania TV, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a negat faptul ca Tudose ar fi demis-o pe Carmen Dan, așa cum anunțase jurnalista Andreea Crețulescu. Stefanescu a spus…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va avea o conferinta de presa la ora 21:00, moment in care este posibil sa-si anunte demisia din functia ca urmare a scandalului legat de pedofilul-politist si de criticile premierului Mihai Tudose.

- PNL ii cere premierul Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere din functie a ministrului de Interne, Carmen Dan si sa nu se mai planga in studiourile televiziunilor prietene, a declarat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban, cerand si demisia sefului IGP.

- Ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze, a declarat, la RFI, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute „urgent“ si sa prezinte un plan de masuri, dupa cazul politistului suspectat de pedofilie.

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut indirect demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pe care o acuza ca l-a mințit. Tudose susține ca nu mai poate lucra cu actualul ministru. Tensiunea nu a ajuns inca la punctul culminant, pentru ca demisia ministrului Carmen Dan se poate amana cel puțin trei saptamani.Vezi…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea ședinței de Guvern.In debutul ședinței de Guvern, premierul Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Dupa aceasta intanlnire din…

- Premierul Mihai Tudose a avut, in aceasta dimineața, o intalnire cu șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a inaintat cererea de revocare din funcție. Totodata, Carmen Dan l-a propus ca interimar pentru o perioada de șase luni la șefia Poliției Romane…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Cum seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, este pe faras, demiterea lui fiind solicitata premierului de catre ministrul de Interne, Carmen Dan a venit si cu propunerea unui posibil inlocuitor. Alexandru Catalin Ionița este propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru funcția de șef-interimar…

- Cel putin 48 de persoane au murit marti dupa ce un autocar a cazut de pe o faleza, la nord de Lima, anunta CNN. Conform anuntului Ministerului de Interne, victimele au fost gazite in autobuz, in Oceanul Pacific si pe plaja stancoasa pe care s-a prabusit autobuzul, titreaza News.ro. Sase persoane au…