Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Mondial de Darts se desfașoara între 7 si 12 octombrie, la Grand Hotel Italia. Federatia Româna de Darts a anunțat peste 650 de oficiali si jucatori, proveniti din 55 de delegatii, care ne vor vizita. România, pe lânga calitatea de tara organizatoare, va participa…

- Gasca Zurli ajunge la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca in 13 octombrie cu un spectacol care are ca scop sa-i imprieteneasca pe copii cu geografia si sa-i invete ca visurile se implinesc atunci cand ai curajul sa mergi spre ele.

- ”Masuram permanent intensitatea campului electromagnetic prin intermediul senzorilor ficși și mobili, in preajma spitalelor, a școlilor și in locuri aglomerate și facem publice aceste rezultate pe pagina de internet a ANCOM, prin intermediul celor doua harți . Aceste masuratori se mediaza la fiecare…

- Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural a lansat, luni, primul numar al anuarului acestei instituții, cu titlul „Acta Musei Varadiensis”. Prezentarea volumului a fost facuta in prezența a numerosi istorici, dar si a membrilor Consiliului Științific al muzeului, respectiv: prof. univ. dr.…

- Președintele Klaus Iohannis a venit, joi, la Constanța, unde au loc festivitațile de Ziua Marinei, insoțit de soția sa Carmen, potrivit stirileprotv.ro.Prima doamna a Romaniei a avut o apariție spectaculoasa, purtand o rochie alba pana la genunchi, care i-a scos in evidența picioarele bronzate.…

- Artistul britanic Robbie Williams a sustinut, duminica seara, un concert de o ora si jumatate la festivalul Untold din Cluj-Napoca, in cadrul caruia a cantat un duet cu tatal sau si a impartit tricouri publicului, potrivit Mediafax.

- Artistul britanic Robbie Williams a sustinut, duminica seara, un concert de o ora si jumatate la festivalul Untold din Cluj-Napoca, in cadrul caruia a cantat un duet cu tatal sau si a impartit tricouri publicului, transmite Mediafax. Robbie Williams a urcat, duminica seara, pe scena principala a festivalului…

- Numarul de locuințe noi puse la bataie de catre dezvoltatori in Cluj-Napoca a scazut cu peste 6% in primavara, in condițiile in care cererea pentru apartamente in “capitala Transilvaniei” s-a marit cu 7%.